Okan Buruk: "Zor Bir Karşılaşma Olacak"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Cumartesi günü Göztepe ile sahasında oynayacakları 28. hafta karşılaşması için, "Her iki takımında hedefi belli. Bu hedeflere ulaşmak açısından zor bir karşılaşma olacak" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Cumartesi günü Göztepe ile sahasında oynayacakları 28. hafta karşılaşması için, "Her iki takımında hedefi belli. Bu hedeflere ulaşmak açısından zor bir karşılaşma olacak" dedi.



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında hem son oynanan Beşiktaş maçını, hem de hafta sonu oynayacakları Göztepe maçını değerlendirdi. 7-2 kaybettikleri Beşiktaş maçı için "Sonuç olarak unutmamız gereken, oyun olarak ise unutmamamız gereken bir maç oldu" değerlendirmesini yapan Buruk, "Maç boyunca gerek şut, gerek topa sahip olma, ceza sahasına giriş ve yapılan ortalarda en iyi performansı gösteren taraf olduk. Maç verilerine baktığımızda 8,4 saniyede topu geri kazanmışız ve bu sezonun en iyi verisiydi bizim adımıza. Top 33 dakika bizde kalmış ama sonuca bakınca 7-2 kaybeden taraf olduk. Skora bakan herkes 'Maç 7-2 bitmiş, Okan Hoca sen ne anlatıyorsun.' diyebilir ama oyun ortada. Karaktersiz bir oyun ortaya koyup 1-0 kaybetmektense karakterli bir oyun ortaya koyarak bu şekilde kaybetmeyi daha doğru buluyorum" dedi.



"Gol yemediğimiz bir maç oynamaz istiyoruz"



13 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Göztepe ile sahasında oynayacakları karşılaşması için değerlendirmede bulunan Buruk, "Beşiktaş maçında oynadığımız oyunun üzerine koyarak, oyunu daha iyi yönetip sonlandırdığımız, gol yemediğimiz bir maç oynamak istiyoruz" diye konuştu.



Göztepe'nin kaliteli bir kadroya ve teknik ekibe sahip olduğunu belirten Buruk, "İlk yarıdaki performanslarının aksine ikinci yarıda düşüşe geçen bir takım Göztepe. Teknik direktör değişikliğinden sonra zaman zaman iyi oynasalar da sonuca yansıtamadılar. Son 7 hafta onlar için zor geçecek. Rakibimizle aramızda 7 puan fark var ve bu farkı korumak amacıyla sahaya çıkacağız. Her iki takımında hedefi belli. Bu hedeflere ulaşmak açısından zor bir karşılaşma olacak" şeklinde konuştu. - RİZE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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