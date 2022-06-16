Okan Gaytancıoğlu, Gübretaş'ın Sögüt'teki Altın Madeni Sahasını Cengiz Holding'e Devredeceği İddiasını TBMM Gündemine Taşıdı - Son Dakika
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Okan Gaytancıoğlu, Gübretaş'ın Sögüt'teki Altın Madeni Sahasını Cengiz Holding'e Devredeceği İddiasını TBMM Gündemine Taşıdı

16.06.2022 16:39
Okan Gaytancıoğlu, Gübretaş'ın Sögüt'teki Altın Madeni Sahasını Cengiz Holding'e Devredeceği İddiasını TBMM Gündemine Taşıdı

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bağlı GÜBRETAŞ’ın, Bilecik’in Sögüt ilçesindeki altın madeni sahasını Cengiz Holding'e devredeceği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Gaytancıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, “GÜBRETAŞ tarafından bu alan işletilmeyip başka bir firmaya rödavans anlaşması yapılarak devredilecekse daha önceki açıklamaları yapanlar hakkında bir inceleme yapılacak mıdır" diye sordu.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bağlı GÜBRETAŞ'ın, Bilecik'in Sögüt ilçesindeki altın madeni sahasını Cengiz Holding'e devredeceği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Gaytancıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, "GÜBRETAŞ tarafından bu alan işletilmeyip başka bir firmaya rödavans anlaşması yapılarak devredilecekse daha önceki açıklamaları yapanlar hakkında bir inceleme yapılacak mıdır" diye sordu.

Okan Gaytancıoğlu, GÜBRETAŞ'ın Söğüt'teki altın madeni sahasını Cengiz Holding'e devredileceği iddiasıyla ilgili, Nureddin Nebati'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Gaytancıoğlu, önergesinde şunları kaydetti:

"Bir gazetemizde, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin iştiraki olan GÜBRETAŞ'ın Bilecik Söğüt'teki altın madeni sahasıyla ilgili haber çıkmıştır. Haber, daha önce bu sahayı kendinin işleteceğini belirten GÜBRETAŞ'ın, altın madeni sahasını rödavans anlaşması yaparak Cengiz Holding'e devredeceği iddialarını gündeme getirmektedir. Söz konusu altın madeni sahası tespit edildiğinde GÜBRETAŞ hisselerindeki fiyat artışına dikkat çeken ve o dönemde basında çıkan haberleri ifade ederek dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan soru önergesi vermiştim. Önergemde, GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında altın bulunduğuna dair haberler ile bir buçuk yılda GÜBRETAŞ hisselerinin 20 kat arttığını belirtmiş ve bu hisselerin kimler tarafından toplandığını, hisseleri toplayan kişiyle dönemin Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü arasındaki ilişkilerin incelenip incelenmediği sormuştum. Ayrıca bu işlemlerle ilgili bir inceleme yapılıp yapılmadığı sorusunu yöneltmiştim. Tarafıma verilen cevapta; incelemelerin devam ettiği, mevzuata aykırı durum tespit edilmesi halinde Sermaye Piyasası bültenleri aracılığıyla duyurulacağı ifade edildi."

"HİSSELERİN KİMLER TARAFINDAN ALINDIĞI TESPİT EDİLMİŞ MİDİR"

Gaytancıoğlu, Bakan Nebati'ye şu soruları yöneltti:

"Yukarıda belirtiğim ve tarafıma verilen cevapta ifade edilen inceleme sonucunda mevzuata aykırı bir durum tespit edilmiş midir?

Edilmiş ise bu durum nedeniyle kimlere ne tür yaptırımlar uygulanmıştır? Eğer gazetede çıkan haberler doğru ise ve GÜBRETAŞ tarafından bu alan işletilmeyip başka bir firmaya rödavans anlaşması yapılarak devredilecekse daha önceki açıklamaları yapanlar hakkında bir inceleme yapılacak mıdır?

Gübretaş ile Koza firması arasındaki mahkeme sonuçlanmadan hisseler kimler tarafından alındığı tespit edilmiş midir?

Eğer bu alan rödovansla başka bir firmaya verilecekse yeni durumdan önce de kimlerin kazanç sağlayacağına dair incelemeler yapılacak mıdır."

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Kaynak: ANKA

Okan Gaytancıoğlu, Cengiz holding, Gübretaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okan Gaytancıoğlu, Gübretaş'ın Sögüt'teki Altın Madeni Sahasını Cengiz Holding'e Devredeceği İddiasını TBMM Gündemine Taşıdı - Son Dakika

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