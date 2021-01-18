Okan Karacan'ın mutluluk gözyaşları

Herkese merhaba... 10 gu¨nlu¨k mu¨cadelenin ardından sizlere yeniden "merhaba" demek istedim. İyi ki varsınız, gu¨zel haberlerle kars¸ınızda olacağım ins¸allah sevgi ile ...

Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Karaca, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncu Okan Karacan , durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. 10 günlük tedavi sonrasında durumu iyiye giden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir masaj paylaştı.

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