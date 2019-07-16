Okan Kocuk, Galatasaray'da
3 saat önce
Bursaspor'a veda eden kaleci Okan Kocuk, fesih bedelini ödeyerek Galatasaray ile anlaşma sağladı.
Bursaspor Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:30 Kaynak: DHA
'a veda eden kaleci Okan Kocuk
, fesih bedelini ödeyerek Galatasaray
ile anlaşma sağladı. Genç
oyuncu, sarı kırmızılı ekibin Avusturya
kampına katılacak.
23 yaşındaki genç eldiven akşam saatlerinde Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti. Bursaspor Kulübü ile anlaşması gereğince 450 bin Euro'luk fesih bedelini kendisi yatıran Okan Kocuk, böylelikle bonservisini alarak sarı kırmızılı kulüp ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünün ardından Bursa'ya dönen genç eldiven, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın Avusturya kampına katılacak..
Çöp konteynerini nakliye olarak kullanan gençler sosyal medyayı salladı Wesley Sneijder, Türk medyasına çattı: Beyni olmayan insanlar! Galatasaray için şok iddia! Taffarel veda ediyor Emre Mor'u Marsilya'ya önerdiler! Zubizarreta transferi veto etti