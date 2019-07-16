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Okan Kocuk, Galatasaray'da

3 saat önce

Bursaspor'a veda eden kaleci Okan Kocuk, fesih bedelini ödeyerek Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Okan Kocuk, Galatasaray'da, System.String[]
Bursaspor'a veda eden kaleci Okan Kocuk, fesih bedelini ödeyerek Galatasaray ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu, sarı kırmızılı ekibin Avusturya kampına katılacak.
23 yaşındaki genç eldiven akşam saatlerinde Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti. Bursaspor Kulübü ile anlaşması gereğince 450 bin Euro'luk fesih bedelini kendisi yatıran Okan Kocuk, böylelikle bonservisini alarak sarı kırmızılı kulüp ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünün ardından Bursa'ya dönen genç eldiven, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın Avusturya kampına katılacak..


Galatasaray, Okan Kocuk, Bursaspor, Genç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:30 Kaynak: DHA
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