Son Dakika Haberleri: Okan Kocuk, resmen Galatasaray'da
Son Dakika Spor Haber

Okan Kocuk, resmen Galatasaray'da

44 dakika önce

Galatasaray, Bursaspor'un 23 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk ile 4 yıllığına anlaştığını KAP'a bildirdi.

Okan Kocuk, resmen Galatasaray'da, System.String[]
Galatasaray, Bursaspor'un 23 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk ile 4 yıllığına anlaştığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk'u kadrosuna kattı. Galatasaray'ın transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2 milyon 500 bin TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2 milyon 750 bin TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 3 milyon 250 bin TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3 milyon 750 bin TL sabit transfer ücreti

Ayrıca şirketimiz bu dönem içerisinde futbolcuya imza parası olarak net 3 milyon TL ödeyecektir." - İSTANBUL
Galatasaray, Okan Kocuk, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın yeni transferi Seri, İstanbul'a geldi Köpeğe dayağa 3 bin 897 TL ceza Digitürk, Galatasaray'a GS TV için ihtar çekti Galatasaray, Falcao ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:43:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okan Kocuk, resmen Galatasaray'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]