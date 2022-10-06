Okan Konuralp: "Alınan Karar 'Albayrak Ailesi' Avukatlığı Örneğidir" - Son Dakika
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Okan Konuralp: "Alınan Karar 'Albayrak Ailesi' Avukatlığı Örneğidir"

06.10.2022 13:03
Okan Konuralp: "Alınan Karar 'Albayrak Ailesi' Avukatlığı Örneğidir"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Okan Konuralp, RTÜK’ün Halk TV, Tele 1 ve KRT’ye verdiği para cezalarına ilişkin, “Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili yayınlar nedeniyle alınan karar bir ‘Albayrak Ailesi’ avukatlığı örneğidir” dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Okan Konuralp, RTÜK'ün Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye verdiği para cezalarına ilişkin, " Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili yayınlar nedeniyle alınan karar bir 'Albayrak Ailesi' avukatlığı örneğidir" dedi.

RTÜK üyesi Konuralp, RTÜK'ün Sedat Peker'in Serhat Albayrak ve Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili iddiaların tartışıldığı programlar nedeniyle Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye verdiği para cezasına tepki gösterdi. Konuralp, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"RTÜK, eski bakan/ damat Berat Albayrak'ın kardeşi, Serhat Albayrak'ı 'Küçük düşürdükleri' gerekçesiyle TELE1, KRT ve Halk TV'ye yüzde 3'er para cezası verdi. Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili yayınlar nedeniyle alınan karar bir 'Albayrak Ailesi' avukatlığı örneğidir.

Öte yandan RTÜK, Merdan Yanardağ'ın 16. yüzyılla tarihlenen, kimi kaynaklarda Bozoklu Şeyh Celal'e ait olduğu da savunulan 'Şalvarı şaltak Osmanlı' dizesinin yer aldığı dörtlükle ilgili yorumunu 'Milli/ manevi değerlere aykırılık' saydı; TELE1'e ikinci kez cezası verdi.

Yaklaşık 500 yıl sonra Osmanlı bürokrasisiyle ilgili bir Türkmen deyişi üzerinden ceza vermek garabettir. Özetle şunu söylemek yerinde olacaktır: 'Herkes farkında, kral aslında çıplak'.

Kurul bugünkü toplantısında, Kafa Radyo ve Halk TV'nin bir diğer yayınında AK Parti'nin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da küçük düşürüldüğüne hükmetmiştir."

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Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Sedat Peker, Konuralp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okan Konuralp: 'Alınan Karar 'Albayrak Ailesi' Avukatlığı Örneğidir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okan Konuralp: "Alınan Karar 'Albayrak Ailesi' Avukatlığı Örneğidir" - Son Dakika
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