Okan Konuralp, RTÜK üyeliğine seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okan Konuralp, RTÜK üyeliğine seçildi - Son Dakika

Okan Konuralp, RTÜK üyeliğine seçildi

29 dakika önce

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine, aldığı 274 oy ile Okan Konuralp seçildi.

Okan Konuralp, RTÜK üyeliğine seçildi, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine, aldığı 274 oy ile Okan Konuralp seçildi. CHP'nin birinci aday olarak gösterdiği Faruk Bildirici ise 133 oy aldı.

TBMM Genel Kurulu, CHP'li Levent Gök Başkanlığı'nda toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda, CHP kontenjanı içerisinde boş kalan RTÜK üyeliği için yeni bir oylama gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylamada, CHP'nin ikinci aday olarak gösterdiği Okan Konuralp aldığı 274 oy ile RTÜK'ün yeni üyesi oldu. RTÜK üyeliği 'tarafsızlığını yitirdiği' gerekçesiyle düşürülen Faruk Bildirici ise 133 oyda kaldı.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA, -


Cumhuriyet Halk Partisi, Faruk Bildirici, Konuralp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Girişte termal kamera düşünüyoruz"
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu

Son Dakika Haberleri
19:42 15. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'ne doğru
19:40 Okan Buruk: "Hedefimiz çeyrek finale kalabilmek"
19:40 Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak...
19:38 Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı
19:38 İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:45:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okan Konuralp, RTÜK üyeliğine seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]