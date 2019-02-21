Okan Tınkır: "Avrupa'ya Yeniden Gideceksek Taraftar Desteği Şart"

ATİKER Konyaspor Başkan Yardımcısı Okan Tınkır, Avrupa'ya yeniden gidebilmek için taraftar desteğinin şart olduğunu, tribün desteği olmadan hiçbir Anadolu takımının Avrupa Kupaları hayalini kuramayacağını söyledi.





ATİKER Konyaspor Başkan Yardımcısı Okan Tınkır, Avrupa'ya yeniden gidebilmek için taraftar desteğinin şart olduğunu, tribün desteği olmadan hiçbir Anadolu takımının Avrupa Kupaları hayalini kuramayacağını söyledi.



Kulüp dergisine yaptığı açıklamada hafta sonu sahalarında zor bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Okan Tınkır, "Bu pazar evimizde teknik direktör değişikliğinin ardından son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan ve oynadığı 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmemiş, motivasyonu yüksek, kaybetmeme alışkanlığı kazanmış bir takımla karşılaşacağız. İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü ve taraftarları geçmişten gelen iyi ilişkiler ile kardeşlik hukuku ekseninde önemsediğimiz, saygı duyduğumuz bir camiadır. Başta sayın başkan ve yönetim kurulu olmak üzere Konya'ya gelen tüm taraftarları layıkıyla ve şehrimize yakışan bir şekilde ağırlayacağız" dedi.



'YENİDEN AVRUPA'YA GİDECEKSEK TARAFTAR DESTEĞİ ŞART'



Avrupa'ya gidebilmek için taraftar desteğinin önemine dikkat çeken Tınkır, "Kayserispor gibi biz de teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile güzel bir ivme yakaladık. Bu çıkışı devam ettirmek ve Avrupa kupalarına katılabilmek için son haftalarda ortaya koyduğumuz iradeli, disiplinli oyunu son maça kadar aynı şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu doğrultuda yönetim kurulu olarak bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Hiçbir Anadolu takımı tribün desteği olmadan Avrupa Kupalarının hayalini bile kuramaz. Avrupa'ya yeniden gideceksek, hep birlikte bu heyecanı yeniden yaşayacaksak, tribün desteği şart. Bunun için yapılmayanı yaptık ve bilet fiyatları politikamızda değişikliğe gittik. Şu saatten sonra tıpkı yönetimimiz, takımımız gibi taraftarlarımızın da bütün dikkatleri ve enerjilerini bu hedef doğrultusunda birleştirmeleri gerekmektedir" diye konuştu.



'EV SAHİBİ AVANTAJINI KULLANMALIYIZ'



İki hafta üst üste kendi sahalarında oynayacaklarını ve bu avantajı iyi kullanmaları gerektiğini belirten Okay Tınkır, "İki hafta üst üste evimizde oynayacağız. Bu avantajı iyi kullanmamız gerekiyor. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. Bir takım olumsuzluklara rağmen tribünlerdeki enerjinin sahada ter döken, formamız, armamız ve şehrimiz için mücadele eden futbolcularımıza yansıyacağına, bizi her iki maçta da istediğimiz sonuca ulaştıracağına gönülden inanıyoruz. Hiç bir müsabaka oynanmadan kağıt üzerinde kazanılmaz. Ama bazı maçları taraftarın heyecanı, enerjisi kazandırır. İşte içeride oynayacağımız iki maçta da buna çok ihtiyacımız olduğunu ve rehavete kapılmadan bütün dikkatimizi Kayserispor maçına vermemiz gerektiğinin altını önemle çiziyoruz. Biz hedefli bir takımız ve bu hedefe adım adım ilerlemek adına şehrin bütün dinamiklerinin bir araya gelmesi ve sadece bir amaç için bütünleşmesinin elzem olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.



- Konya

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