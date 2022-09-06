Okan Üniversitesi Konservatuvarı öğrencileri kampüslerinin taşınmasını protesto etti

Okan Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğrenim gören bazı öğrenciler, fakültelerinin Kadıköy'den Tuzla'ya taşınmasını protesto etti.

Kadıköy'deki yerleşke önünde toplanan öğrenciler, "Okan konservatuvara dokunma" yazılı pankart açtı. "Tuzla'ya gitmiyoruz" ve "Sahnemizi vermiyoruz" yazılı döviz ve afiş taşıyan öğrenciler çeşitli sloganlar attı.

Grup adına okunan basın açıklamasında, Hasanpaşa Kampüsü'nde okuyan öğrencilerin, öğretim kadrosunun ve diğer çalışanların karşı karşıya kalacağı sayısız mağduriyet düşünülmeden karar alındığı savunuldu.

Açıklamada, bu karara yönelik itirazların dilekçelerle üniversite rektörlüğü, öğrenci dekanlığı ve mütevelli heyeti sekreterliğine iletildiği aktarılarak, "Büyük emeklerle ve uzun uğraşlarla kurduğumuz tiyatro sahnelerimizi ve uygun eğitim ortamımızı, hemen hepsi aynı zamanda aktif sanatçılar olan hocalarımızın çoğunu ve uygun sanat eğitimine erişimimizi fiilen kaybetmekle karşı karşıyayız." denildi.

Bir öğrencinin bale gösterisinin ardından, protestoya katılan gruptakiler dağıldı.