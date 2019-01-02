Son Dakika Haberleri: Okan Yenidünya Talasgücü Belediyespor'da

Okan Yenidünya Talasgücü Belediyespor'da

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor devre arası transfer döneminde ilk bombasını patlattı.

Okan Yenidünya Talasgücü Belediyespor'da, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor devre arası transfer döneminde ilk bombasını patlattı.

Sarı-Lacivertli takım kadrosuna Haçkaspor'dan orta saha oyuncusu Okan Yenidünya'yı kadrosuna dahil etti. Ligin ilk yarısını 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi ile 7.sırada tamamlayan Talasgücü Belediyespor takımdan ayrılan oyuncuların yerine kadrosunu yaptığı transfer ile güçlendirdi. Canberk Soykuvvet, Ozan Kaan Özdemir ve Melih Rahman Nişancı ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertli takım bu oyuncuların yerine 1997 doğumlu genç orta saha oyuncusu Okan Yenidünya'yı kadrosuna katarak gücüne güç kattı.

Sezon başında BAL 3.Grup ekiplerinden Haçkaspor'da forma giyen Okan Yenidünya ligin ikinci yarısında tercihini kendi memleketinin takımı olan Talasgücü Belediyespor'dan yana kullandı. Lige verilen devre arasında takımında aradığı mutluluğu Haçkaspor'da bulamayan Yenidünya takımı ile yollarını ayırdı ve Talasgücü Belediyespor ile anlaşma sağladı. Ligin ikinci yarısında Talasgücü Belediyespor forması giyecek olan Yenidünya takıma katılarak çalışmalara başladı.

Okan Yenidünya daha önce Kayseri'de Kayseri Erciyesspor forması giymiş ve takımında profesyonelliğe kadar yükselmişti. Aslen Eskişehir doğumlu olan başarılı oyuncu futbola 2008 yılına Kayseri Erciyesspor'da başladı. 10 yıl Kayseri Erciyesspor forması giyen Okan Yenidünya Mavi-Siyahlı kulüp kapısına kilit vurulduktan sonra İstanbul ekibi Çatalcaspor ile anlaşmıştı. Çatalaspor'da 9 ay kalan Okan, yeniden amatöre dönüş yaparak Haçkaspor'a transfer olmuştu. Hafta başında Talasgücü Belediyespor ile masaya oturan Okan Yenidünya tüm konularda anlaşma sağladı ve kendisini Talasgücü Belediyespor'lu yapan imzayı attı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Kayseri Erciyesspor, Kayseri, Spor
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