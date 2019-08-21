Okat ailesinin acı günü
1 saat önce
Bilecik'in tanınmış eşraflarından Okat ailesinden Erol Okat (83) hayatını kaybetti.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:44 Kaynak: İHA
'in tanınmış eşraflarından Okat ailesinden Erol Okat (83) hayatını kaybetti.
Mustafa Okat'ın abisi, Ahmet Okat ve Safiye Durhan'ın babaları, Emrah
ve Ege
Okat'ın dedeleri Erol Okat hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Şerifpaşa Camiİ'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK
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