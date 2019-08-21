Son Dakika Haberleri: Okat ailesinin acı günü
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Okat ailesinin acı günü

1 saat önce

Bilecik'in tanınmış eşraflarından Okat ailesinden Erol Okat (83) hayatını kaybetti.

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Bilecik'in tanınmış eşraflarından Okat ailesinden Erol Okat (83) hayatını kaybetti.

Mustafa Okat'ın abisi, Ahmet Okat ve Safiye Durhan'ın babaları, Emrah ve Ege Okat'ın dedeleri Erol Okat hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Şerifpaşa Camiİ'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK
Bilecik, Emrah, Ege, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:44 Kaynak: İHA
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