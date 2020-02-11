Okay Temiz'in "17. Ritmin Günü" konseri İstanbullularla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okay Temiz'in '17. Ritmin Günü' konseri İstanbullularla buluştu - Son Dakika

Okay Temiz'in "17. Ritmin Günü" konseri İstanbullularla buluştu

6 saat önce

Usta perküsyonist ve ritim ustası Okay Temiz, 81. doğum gününü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) kutladı.

Okay Temiz'in

Usta perküsyonist ve ritim ustası Okay Temiz, 81. doğum gününü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) kutladı.

Toplumsal konularda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl doğum gününe özel bir konser düzenleyen usta müzisyen hazırladığı "17. Ritmin Günü" konserini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Bu yılki teması geçen ay Avustralya kıtasında yaşanan yangınlardan yola çıkarak "ilkim" olarak belirlenen konserin ilk bölümünde Okay Temiz'in ile virtüöz, besteci Aydın Esen'in yer aldığı "Orient Wind Jazz Grubu" sahne aldı.

Grup, repertuvarlarında aralarında folklorik ritimlerden esinlenerek, modern caz müziğiyle harmanladıkları "Bitlis Melafanı", "Karaşar Zeybeği", "Sarı Kız" ve "Ak Baba"nın bulunduğu yaklaşık 10 parça seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde ise "Okay Temiz Ritim Atölyesi" renkli bir performans sergilerken, Yeni Gineli djembe hocası Sekau Amadou Kouyate de yöresel danslar sergileyen ekibiyle sahne aldı.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren ve Okay Temiz Ritim Atölyesi öğrencilerinin de doğum gününde usta perküstyonisti yalnız bırakmadığı konser, İranlı tombak ustası Mohammed Reza Mortazavi'nin performansıyla son buldu.

Temiz, Mortazavi'yi sahneye çağırırken yaptığı işte usta bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "Önem olan müzik yapabilmek. Bizim darbukaya benzeyen ama değil, kalın derili bir müzik aletiyle tek başına 1 buçuk saat performans sergileyebiliyor. İranlılar gerçekten bu işi biliyor. Oldukça başarılılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Ritmin Günü" konserlerinde daha önce de "Küresel Isınma", "Doğaya Saygı" ve "Kadına Şiddet", "Çocuğa Saygı", gibi toplumsal konulara dikkati çekilmişti.

Okay Temiz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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