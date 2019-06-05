Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı
27 dakika önce
İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:39 Kaynak: İHA
'nın Celta Vigo
kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa
ve İzlanda
maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
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