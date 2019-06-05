Son Dakika Haberleri: Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı
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Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

27 dakika önce

İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı, System.String[]
İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Ay-yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:39 Kaynak: İHA
Celta Vigo, İspanya, Spor
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