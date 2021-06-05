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Okay Yokuşlu: "Aklımızdakileri sahaya yansıtıp, başarılı olmak istiyoruz" - Son Dakika

Okay Yokuşlu: "Aklımızdakileri sahaya yansıtıp, başarılı olmak istiyoruz"

05.06.2021 15:40

- Okay Yokuşlu; "Aklımızdakileri sahaya yansıtıp, başarılı olmak istiyoruz" A Milli Takım futbolcusu Okay Yokuşlu: "Türk halkını gururlandırmak için oynayacağız" A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Okay Yokuşlu, akıllarındaki oyunu sahaya yansıtarak başarılı olmak istediklerini söyledi.

- Okay Yokuşlu; "Aklımızdakileri sahaya yansıtıp, başarılı olmak istiyoruz"

A Milli Takım futbolcusu Okay Yokuşlu:

"Türk halkını gururlandırmak için oynayacağız"

BIELEFED - A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Okay Yokuşlu, akıllarındaki oyunu sahaya yansıtarak başarılı olmak istediklerini söyledi. Okay, "Türk halkını gururlandırmak için oynayacağız" dedi.

EURO 2020 öncesinde hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Takım'da orta sahanın önemli isimlerinden Okay Yokuşlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turnuva hakkında konuşarak sözlerine başlayan Okay, "Çok önemli bir turnuva. Takım olarak heyecanlıyız. Hem kendimiz hem de ülkemiz adına önemli bir turnuva. İlk etap kampını tamamladık. Bu sürede hem beraber oynama alışkanlığımızı geliştirdik hem de eksiklerimizi tamamlama adına çalıştık. Almanya'da kampın ikinci etabını sürdürüyoruz. Hazırlık maçı yaptık. İyisiyle kötüsüyle hazırlık maçlarını tamamladık. Geride bıraktığımız arkadaşlarımız oldu. Onların da helalliğini aldık. Şimdi aklımızda olan tek şey İtalya maçı. Gruba iyi bir başlangıç yaparak devamını da iyi şekilde getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şu anda İtalya maçına odaklandık"

Takım arkadaşlarıyla, grup maçları hakkında konuştuklarını ancak şu ana kadar puan hesabı yapmadıklarını dile getirerek sözlerini sürdüren Okay, "Doğrusunu söylemek gerekirse Galer ve İsviçre maçı üzerine çok konuşmadık. Konuşmalarımız genelde İtalya maçı üzerine. Güzel ve zor bir maç olacak. Kamp ortamı çok eğlenceli. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu tarz ortamlar olduğu zaman başarı geliyor. Burada çok güzel bir ortamımız var. Boş zamanımızda yemeklerde herkesi herkesle görebiliyorsunuz. Tedavi odasında çok güzel vakit geçiyor, spor salonunda çok güzel şarkılar açıyoruz, çok güzel vakit geçiyor. Ben kendi adıma çok keyif alıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve gurur doluyum. Aklımızdakileri umarım sahaya yansıtırız ve başarılı oluruz" şeklinde konuştu.

"Genç kadro olması avantaj"

A Milli Takım'ın genç oyunculardan kurulu olmasının önemli olduğuna dikkat çeken Okay Yokuşlu, "Önümüzdeki birçok turnuvayı görecek olan arkadaşlarımız var. Sahaya çıktığı zaman yaşın önemi kalmıyor. Futbolcunun kendine iyi bakması ve kendine dikkat etmesiyle alakalı bir durum var. Bunun da birçok örneği var. Kaptanımız Burak abi, yaş olarak en olgun isim aramızda. Ama hem Fransa'da hem burada yaptıkları ortada. Bu turnuvayla birlikte, önümüzdeki turnuvalar için beraber oynayacak olmaları avantaj. Bu kadroyla ilk kez bir turnuvaya katılacağız, iyi hazırlanıyoruz maçlara. u durumun da dezavantaj oluşturacağını düşünmüyorum. Başarının geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Biz kendimize çok güvenen bir takımız"

Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok pozitif bir havası olduğuna vurgu yapan milli futbolcu, "Onun da bize aşılamak istediği şey şu; normal bir kampta pozitif bir hava oluşturmak istiyor, ama iş çalışmaya geldiğinde konsantrasyonla bizi hedefe götürmeye çalışıyor. Yaptığımız iyi şeyler var, biz eksiklerimize konsantre olarak bunları geliştirmek istiyoruz. Hocayla her oyuncunun birebir ilişkisi de çok iyi, takım olarak da çok iyi. Şenol hocayla futbol dışında da konuşabiliyorsunuz" dedi.

Takım olarak inançlarının tam olduğunu da söyleyen başarılı oyuncu, "Biz kendimize çok güvenen bir takımız. Hocamıza olan güvenimiz de takıma olan güvenimiz de tam. Turnuvada birçok iyi takım var. Favori olarak gösterilen takımlar da var. Onlar da şampiyon olmak için oynayacak. Gönül ister ki sonuna kadar gidelim. Ama adımlarımızı yavaş yavaş atarsak daha sağlıklı olacaktır. Öncelikle hedefimiz gruptan çıkmak. Sonrasında da adım adım, 4 maç sonra finale ulaşabiliyorsunuz. Emin adımlarla gidersek, sonuna kadar gideceğiz. Dünya Kupası'yla alakalı şu anda bir şey söylemek zor. Grup elemelerinde iyi başladık, daha bir şey başarmış değiliz. Şu anda avantaj yakaladık ama kalan maçları da aynı ciddiyetle oynayarak kazanmamız gerekiyor. Kritik maçlarımızı en iyi şekilde geçmemiz gerekiyor" cümlelerine yer verdi.

"Transferi, turnuvanın ardından düşüneceğim"

Celta Vigo'da kalıp kalmamasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Okay, "Şu anda dürüst olmak gerekirse, kendi geleceğimle alakalı ne olacağını bilmiyorum. Çünkü ortada somut bir şey yok Burasının da transfer konuşmak için doğru yer olduğunu da düşünmüyorum. Tabii ki bir seçim yapma zamanım gelecek ama gelecek planları yapmak yerine tamamen buraya konsantre olmak istiyorum. Tabii ki zaman zaman ilgilenenler ya da konuşulan şeyler oluyor. Ama bu konuyla menajerim Batur Altıparmak ilgileniyor. Bu durumu da turnuvanın dışında tutmaya çalışıyorum. Turnuva sonrasında bu konuyu konuşabiliriz" açıklamasında bulundu.

İspanya'da da İngiltere'de de çok güzel günlerinin bulunduğunu söyleyen ay-yıldızlı futbolcu, "İyisiyle kötüsüyle 2 sene geçirdim İspanya'da. İngiltere'de de takımın hem bana olan yaklaşımları hem de oradaki ortam çok güzeldi. Kulüpte çalışanlar ve takım arkadaşlarım ilk günden itibaren çok iyi yaklaştı. İngiltere'de kendimi çok iyi hissettim. Karşılaştığımız rakipler de çok tatmin ediciydi. Benim adıma çok güzel geçti diyebilirim" dedi.

"Aklımızdakileri sahaya yansıtmak istiyoruz"

Son olarak Türk halkına mesaj gönderen Okay, "Sağ olsunlar kamp yaptığımız otelin önünden hiç ayrılmıyorlar ve bize hep destek veriyorlar. Maçlarda da bütün ülke tek yürek olarak bu maçlara çıkacağımızı biliyorum. Takım arkadaşlarım da bunu yakından hissediyorlar. Diyecek çok bir şey yok, Umarım onları mahcup etmeyerek, doğruların çok olduğu maçlar çıkarırız. Çok önemli bir turnuva ve ülkenin buna ne kadar odaklandığını ve önem verdiğini de biliyoruz. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Aklımızdakileri sahaya yansıtarak bizi sevenleri mahcup etmemek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Okay Yokuşlu: Aklımızdakileri sahaya yansıtıp, başarılı olmak istiyoruz
Okay Yokuşlu: Aklımızdakileri sahaya yansıtıp, başarılı olmak istiyoruz
Okay Yokuşlu: Aklımızdakileri sahaya yansıtıp, başarılı olmak istiyoruz
Okay Yokuşlu: Aklımızdakileri sahaya yansıtıp, başarılı olmak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı, Okay Yokuşlu, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okay Yokuşlu: 'Aklımızdakileri sahaya yansıtıp, başarılı olmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


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