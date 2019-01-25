Okay Yokuşlu Aralık Ayının En İyi Futbolcusu Seçildi
1 saat önce
Trabzonspor'dan İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo'da Aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi.
Trabzonspor
'dan İspanya La Liga
ekiplerinden Celta Vigo
'ya transfer olan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo'da Aralık
ayının en iyi futbolcusu seçildi.
Geçen sezon sonunda Trabzonspor'dan La Liga
ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu ayın en iyi futbolcusu seçildi. Celta sponsor firması tarafından her ay takımdaki en iyi futbolcu seçilirken, Aralık ayında da en iyi futbolcu Okay Yokuşlu oldu. Milli futbolcu düzenlenen basın toplantısıyla ödülünü alırken, taraftarlara da teşekkür etti.
"Emre Mor
ile ilgili konuşmayacağım"
Ödül töreninde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan başarılı oyuncu, Celta'da disiplinsiz davranışları gerekçesiyle 3. kez kadro dışı kalan Emre Mor ile ilgili yöneltilen soruya ise, "Emre Mor konusunda konuşmayacağım. Bu, Emre ile Celta arasında bir sorun. Benim görevim değil. Takımın ligde üst sıralara çıkmasını istiyorum" cevabını verdi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:23 Kaynak: İHA
Celta Vigo, Milli Oyuncu Emre Mor'u Bir Kez Daha Kadro Dışı Bıraktı
Beşiktaş'ın Gündeminde Yer Alan Alen Halilovic, Bologna ile Anlaştı
Fenerbahçe'yi Eleyen Ümraniyesporlu Futbolcular, Soyunma Odasında Ölüm Haberi Aldı
Arama Ekipleri, Kaybolan Futbolcuyu Arama Çalışmalarını Durdurdu