Okay Yokuşlu Celta Vigo'yu sildi

Trabzonspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu İspanyol kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İnstagram'da Celta Vigo'yu takipten çıkarırdı ve tüm paylaşımlarını sildi.



Yıldız futbolcu sosyal medya hesabında sadece Trabzonspor ve Türk Milli Takımı formaları fotoğraflarını bıraktı. Okay Yokuşlu bu sezon formasını giydiği Celta Vigo'da 4 maçta forma giyerken sadece bir maçta 90 dakika sahada kaldı.



La Liga'da son 5 maçta forma giymeyen 25 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 4 maçta forma giyebildi.



Bu gelişme Okay Yokuşlu'nun İspanyol ekibinden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

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