Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor itirafı - Son Dakika
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Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor itirafı

6 saat önce

Henüz 21 yaşındayken tam 2 milyon Euro karşılığında Kayserispor'dan, Trabzonspor'a transfer olan Okay Yokuşlu, Bordo-Mavili forma ile gösterdiği performansla önce A Milli Takım'a yükseldi, daha sonra Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti.

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Henüz 21 yaşındayken tam 2 milyon Euro karşılığında Kayserispor'dan, Trabzonspor'a transfer olan Okay Yokuşlu, Bordo-Mavili forma ile gösterdiği performansla önce A Milli Takım'a yükseldi, daha sonra Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Başarılı oyuncu, 2018-19 sezonu başında 6 milyon Euro'luk bedelle İspanya'nın yolunu tuttu, Celta Vigo'ya imza attı. Ülkemizi gurur ve başarıyla Avrupa'da temsil eden tecrübeli oyuncu, Fanatik Gazetesdi'ne konuştu...


'Benden önce de, sonra da...'


"Trabzonspor, Avrupa'ya oyuncu gönderebilen bir kulüp. Benden önce de yurt dışına gidenler olmuştu. Benden sonra da gidenler oldu. Bundan sonra da Avrupa'ya giden çok oyuncu olacaktır. Çünkü Trabzonspor bir futbolcunun kendini geliştirmesi için çok doğru bir yer ve gelişim için bütün şartlara sahip olan büyük bir kulüp."


'Kalite ve uyumu yakaladılar'


"Trabzonspor özellikle bu sezon çok iyi bir oyuncu grubuna sahip. Gerek kalite, gerekse kadro uyumunu çok iyi yakaladılar. Tüm taşlar yerine oturdu. Durum böyle olunca da sonuçlar gelmeye başladı. Ligin zirvesinde yer alıyorlar. Orada olmayı fazlasıyla hak ediyorlar"


"EURO 2020'de hedefimiz final"


A Milli Takımımız'ın da en önemli oyuncuları arasında yer alan Okay, 2021'e ertelenen EURO 2020'de başarılı olacağımıza inandığını söyledi. Çok iyi bir jenerasyon yakaladığımızı belirten 26 yaşındaki oyuncu, "EURO 2020'nin ertelenmesi kendi açımdan bir şey değiştirmedi. Bizim düşüncemiz her zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Sadece tarih değişikliği var. Oraya gittiğimizde tüm heyecanımız ve hırsımızla başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.


'Güzel sonuçlar aldık'


Ülkemizde güzel bir Milli Takım havası oluştuğunu vurgulayan Okay, "Oyuncu grubu olarak kaliteli ve genç bir takıma sahibiz. Son oynadığımız grup maçlarında da bunu sahaya yansıtarak, güzel sonuçlar aldık, ülkece iyi bir hava yakaladık. Bu durumu EURO 2020'ye yansıtıp finale kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


"Türkiye'deki atmosfer bambaşka"


'İspanya Ligi ile Türkiye Ligi'ni kıyaslaman gerekirse?'


"Açık söylemek gerekirse, İspanya taktik, disiplin ve oyun hızı anlamında önde. Türkiye ise atmosfer bakımından çok daha iyi bir yerde. Burada belki Barcelona'nın stadı Nou Camp'ta 80 bin kişi oluyor ama yüzde 10'u bağırıyor. Ama Türkiye'de örneğin Akyazı'da 40 bin kişi oluyor ama yüzde 80'i bağırıyor. Daha ateşleyici ve itici oluyorlar. Taraftar atmosferi olarak Türkiye başka bir seviyede."


Yıldız oyuncu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında yaşadıklarını anlattı:


"İspanya'da tedirgin değilim"


İspanya'da durum bilindiği gibi... Vaka sayısı Dünya sıralamasında çok yüksek. Kendi açımdan evde kalıp izole oluyorum. Kurallara da uyduğum için tedirgin hissetmiyorum."


"Lego'ya sardım"


Boş vakitlerimde normal yaşantımda yaptığım şeyleri yapmaya devam ediyorum. Kitap okuyorum, dizi seyrediyorum ve son dönemde legoya biraz sardım. Eşime yardım etmeye çalışıyorum, beraber yemek yapıyoruz. Günlerimiz böyle geçiyor."


"Monotonluk bile değerliymiş"


Bu periyotun bana öğrettiği şey; genel olarak insanlar evde geçirdiği güzel zamanları monoton olarak nitelendiriyordu. Aslında bu monotonluğun ne kadar hayatımızda değerli olduğunu öğrendik. Hayatın hızlı akışı içinde zaman ayıramadığımız aktiviteleri yapma şansımız oldu. Hayatta ufak ve güzel mutluluklar var kesinlikle."


Okay'la kısa kısa


¦ İspanya'ya gider gitmez formayı kaptın. Sırrı ne?


"Bence çalışma disiplini... Sonuçta Dünya'nın en iyi liginde oynuyorsunuz. Bu nedenle her zaman hazır ve iştahlı olmalısınız."


¦ Avrupa hedefi olan gençlerimize ne önerirsin?


"Yurt dışına çıkmadan önce yabancı dilleri vakit buldukça öğrenme eğiliminde olmaları lazım. Ayrıca ilk gelindiğinde yaşanılan zorlukların geçici olacağını bilmeleri gerekiyor."


¦ Hedeflerin ne?


"Kısa vadede Celta Vigo ile başarılı olmak istiyorum. Şu anda Celta kariyerim iyi geçiyor diyebilirim."


¦ Futbolunla alakalı bir özeleştiri yapar mısın?


"Oyunumla alakalı her şey eleştirilebilir. Sonuçta gelişmenin bir sonu yok."


¦ İdolün var mı?


"Bir zamanlar Zinedine Zidane'dı..."


¦ Lionel Messi'ye karşı oynamak nasıl bir duygu?


"Tarihin en iyilerinden biri ile oynamak, aynı sahaya çıkmak tabii ki farklı ve güzel bir tecrübe."



Trabzonspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:26 

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