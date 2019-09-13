Okay Yokuşlu dönüyor
59 dakika önce
İspanyol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan ile 30 Mayıs'ta oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık geçiren Okay Yokuşlu'nun sakatlığının geçtiği bildirildi.
İspanyol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan ile 30 Mayıs'ta oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık geçiren Okay Yokuşlu'nun sakatlığının geçtiği bildirildi.
Milli orta sahanın, teknik direktörü Fran Escriba tarafından 15 Eylül Pazar günü Granada karşılaşmasında oynatılmaya hazır olduğu duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:55
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