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Okay Yokuşlu dönüyor

59 dakika önce

İspanyol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan ile 30 Mayıs'ta oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık geçiren Okay Yokuşlu'nun sakatlığının geçtiği bildirildi.

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İspanyol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan ile 30 Mayıs'ta oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık geçiren Okay Yokuşlu'nun sakatlığının geçtiği bildirildi.


Milli orta sahanın, teknik direktörü Fran Escriba tarafından 15 Eylül Pazar günü Granada karşılaşmasında oynatılmaya hazır olduğu duyuruldu.

Yunanistan, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:55 
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