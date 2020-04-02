Okay Yokuşlu için Galatasaray'a transfer yanıtı!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu için resmi açıklama geldi.



Ajansspor'a konuşan Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, "Şu anda kimse futbolu düşünecek durumda değil. Herkes hayatını korumak zorunda. Bu koşullarda transfer meselelerinin konuşulacağını hiç sanmıyorum. Ayrıca daha önemli olan şey, Okay yoluna Avrupa'da devam etmek istiyor. Neden Türkiye'ye gelsin? Biz bir vizyon belirledik." dedi.



Altıparmak sözlerini, "Okay, Avrupa'da gidebileceği en üst noktaya kadar gidecek. Kariyer planlamamız içerisinde yakın dönemde Türkiye'ye dönmek yok. Önce Celta Vigo'da yapması gerekenleri yapacak. Sonra daha üst düzey takımlara gitmeyi amaçlıyor. Elbette ki amacı Celta'dan sonra Avrupa'nın birinci sınıf takımlarında oynamak. Bizim vizyonumuz bu." ifadeleriyle tamamladı.



