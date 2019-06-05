Okay Yokuşlu milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
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A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ile Antalya'da yaptığı özel maçta sakatlanan Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:53 Kaynak: AA
'nın Yunanistan
ile Antalya
'da yaptığı özel maçta sakatlanan Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, " İspanya
'nın Celta Vigo
Kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa
ve İzlanda
maçları aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.
A Milli Takım'ın Yunanistan ile oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu.
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Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ve 11 Haziran Salı günü İzlanda'yla karşılaşacak.
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