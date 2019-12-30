Okay Yokuşlu'nun en mutlu günü! - Son Dakika
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Okay Yokuşlu'nun en mutlu günü!

6 saat önce

İspanya La Liga ekiplerinden Celto Vigoda forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile İspanya Xuvenil Teis Voleybol Takımı'nda oynayan Melisa Kerman, Kaya İzmir Thermal & Convention'da düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.

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İspanya La Liga ekiplerinden Celto Vigoda forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile İspanya Xuvenil Teis Voleybol Takımı'nda oynayan Melisa Kerman, Kaya İzmir Thermal & Convention'da düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.


İzmir'de yapılan düğünde Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Bayram Bektaş gibi isimler de milli futbolcuyu yalnız bırakmadı.


27 Haziran 2019 tarihinde nişanlanarak evlilik yoluna giren Okay Yokuşlu ile Melisa Kerman çiftinin nikah şahitliğini Türkiye Cumhuriyeti İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay, Altay Spor Kulubünün eski efsane futbolcularından Zafer Bilgetay, Yunanistan'ın Aris Voleybol Takımı oyuncusu Ece Hocaoğlu ve KSK Voleybol oyuncusu Buket Yılmaz üstlendi. Çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıydı.


Okay Yokuşlu ile Melisa Kerman çifti, düğünün ertesinde İspanyaya döndüler.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:14 
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