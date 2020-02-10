Okay Yokuşludan galibiyet golüne asist! - Son Dakika
Son Dakika Spor Okay Yokuşludan galibiyet golüne asist! - Son Dakika Spor

Okay Yokuşludan galibiyet golüne asist!

36 dakika önce

La Liganın 23üncü haftasında Celta Vigo, Sevillayı konuk etti.

Okay Yokuşludan galibiyet golüne asist!, System.String[]

La Liganın 23üncü haftasında Celta Vigo, Sevillayı konuk etti. Milli oyuncu Okay Yokuşlunun ilk 11de başlayıp 90 dakika süre aldığı mücadelede Sevilla, 23üncü dakikada Youssef El Nesyrinin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.


Ev sahibi ekip, 78inci dakikada Iago Aspasın attığı golle eşitliği sağladı. Maçta son sözü, 90ıncı dakikada Okay Yokuşlunun asistiyle golü bulan Pione Sisto söylerken bu sonuçla Celta Vigo, 8 maç aranın ardından ligde galip geldi. Puanını 20ye yükselten ev sahibi ekip, haftayı 17inci sırada kapattı. Sevilla ise 39 puanla 5inci sırada kaldı.


Celta Vigo, Sevilla, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:42 
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