Okay Yokuşludan galibiyet golüne asist!

La Liganın 23üncü haftasında Celta Vigo, Sevillayı konuk etti. Milli oyuncu Okay Yokuşlunun ilk 11de başlayıp 90 dakika süre aldığı mücadelede Sevilla, 23üncü dakikada Youssef El Nesyrinin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Ev sahibi ekip, 78inci dakikada Iago Aspasın attığı golle eşitliği sağladı. Maçta son sözü, 90ıncı dakikada Okay Yokuşlunun asistiyle golü bulan Pione Sisto söylerken bu sonuçla Celta Vigo, 8 maç aranın ardından ligde galip geldi. Puanını 20ye yükselten ev sahibi ekip, haftayı 17inci sırada kapattı. Sevilla ise 39 puanla 5inci sırada kaldı.