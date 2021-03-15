"Okçu Bekir", geleneksel Türk oklarını gelecek kuşaklara aktarıyor - Son Dakika

"Okçu Bekir", geleneksel Türk oklarını gelecek kuşaklara aktarıyor

15.03.2021 11:17

Geleneksel Türk oku yapımını büyük bir özveri ve çabayla devam ettiren Bekir Büyüksındır, hem ok yapımını gelecek nesillere aktarıyor hem de 34 ülkeye ok ihraç ediyor.

Geleneksel Türk oku yapımını büyük bir özveri ve çabayla devam ettiren Bekir Büyüksındır, hem ok yapımını gelecek nesillere aktarıyor hem de 34 ülkeye ok ihraç ediyor.

Konya'nın Çumra ilçesi Okçu köyünde dünyaya gelen 41 yaşındaki Büyüksındır, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu okçulukla ilgili çeşitli müzelerdeki sanat eserlerini inceleyerek ve eski kaynakları okuyarak, ok üretimi için özel aletler tasarladı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'ndeki atölyesinde ata yadigarı okçuluğu, hak ettiği noktaya getirebilmek için yoğun mesai harcayan Büyüksındır, kendine özgü ekipmanlarıyla bir savaş sanatı olmasının yanı sıra kültürel miras olarak yüzlerce yıldır sürdürülen birikimlerini usta işi birer oka dönüştürüyor ve gelecek nesillere aktarıyor.

Büyüksındır, "Okçu Bekir" adıyla markalaşan ürünlerini Norveç, Lübnan, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada'nın da arasında bulunduğu 34 ülkeye ihraç ediyor.

"Yaptığım okları dizilerde kullanmaya kıyamıyorlar"

Eserlerine rağbet olduğunu, "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş: Osman" gibi Türk-İslam tarihini anlatan televizyon dizileri için de özel ok ürettiğini söyleyen Büyüksındır, "Yaptığım okları genelde dizilerde kullanmıyorlar, kıyamıyorlar, duvara asıyorlar. Bu da benim için bir onur vesilesi." dedi.

Anadolu insanının genlerinde yüzyıllardır at sırtında ok atma, çocukluktan beri okla hasbihal etme olduğunu dile getiren Büyüksındır, "İnsanımız, bir vesileyle ok ve yayı gördüğü zaman bir şeyler canlanıyor." ifadelerini kullandı.

Geleneksel Türk Okçuluğu kapsamında sporcu olarak da çeşitli müsabakalara katıldığını, ulusal ve uluslararası birçok müsabakada da derece yaptığını anlatan Büyüksındır, "Beni en çok gururlandıran, yaptığım okları kullanan diğer sporcuların derece yapmış olması. Bu, benim için ayrı bir kıvanç kaynağı." diye konuştu.

"Okçuluğun yaşı yok"

Büyüksındır, Geleneksel Türk Okçuluğu'nun, 12 Aralık 2019'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne girdiğini de hatırlatarak, bu kültürün yeni nesillere aktarılmasının önemini dile getirdi.

Okçuluğun bir sanat olduğunu belirten Büyüksındır, "Yüzyıllar boyunca edinilen bir bilgi birikim var. Bunların bir vesileyle doğru şekilde sonraki nesillere aktarılması gerekiyor. Okçuluğun yaşı yok. Yediden yetmişe herkesin yapabileceği bir spor. Yurt dışından gelen müsabıklar 80'li yaşlarda ok atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan milletlerin, yok olmaya mahkum olduğuna dikkati çeken Büyüksındır, "Asırlarca dünyaya adaletle hükmeden atalarımızdan bizlere kalan bu zengin mirasa sahip çıkmak zorundayız. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in mirası, günümüzden yaklaşık 550 yıl önce kurulan Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı'nı bizlere tekrar kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerimi sunuyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Okçu Bekir', geleneksel Türk oklarını gelecek kuşaklara aktarıyor - Son Dakika Spor


Son Dakika

İstanbul'da bugünden itibaren kıraathane, berber, internet kafe gibi yerlere girişte HES kodu zorunlu oldu İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir Eve gelen haciz yüzünden eski kaynanasının kapısına dayandı, öfkesine yenik düşüp kadını yaraladı Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'den FETÖ patlaması: Sokağa dökmeye çalışıyorlar Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi
Pele, Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul etti Pele, Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul etti         
11:14
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi şubatta 23,2 milyar TL fazla verdi Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi şubatta 23,2 milyar TL fazla verdi         
11:09
Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdi, apar topar maçtan çıkıp ailesinin yanına koştu Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdi, apar topar maçtan çıkıp ailesinin yanına koştu         
10:40
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti         
10:38
Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor         
10:20
Son dakika: Konut satışları şubatta yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu Son dakika: Konut satışları şubatta yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu         
09:59
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 11:20:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Okçu Bekir", geleneksel Türk oklarını gelecek kuşaklara aktarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei