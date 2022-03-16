OKÇU OLMAK İSTEYEN GENÇLERE DESTEK - Son Dakika
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OKÇU OLMAK İSTEYEN GENÇLERE DESTEK

16.03.2022 09:56

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde kaymakamlık tarafından 'Başlangıç noktamız' sloganıyla yayın hayatına başlayan 1071 Malazgirt FM Radyo, Beşçatak İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini canlı yayına aldı.

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde kaymakamlık tarafından 'Başlangıç noktamız' sloganıyla yayın hayatına başlayan 1071 Malazgirt FM Radyo, Beşçatak İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini canlı yayına aldı. Öğretmenleriyle yayına katılan öğrenciler, milli okçu olmak istediklerini dile getirdi. Okçular Vakfı sporcuları, radyo yönetimiyle irtibata geçerek öğrencilere görüntülü mesaj gönderdi.

Malazgirt Kaymakamlığı bünyesinde 12 Mart 2019'da yayın hayatına başlayan 107.1 frekansı ve İnternet üzerinden yayın yapan 1071 Malazgirt FM Radyosu, 'Söz Bende' programıyla ilçedeki okullarda eğitim-öğretim gören öğrencileri öğretmenleriyle misafir ediyor. Her hafta bir okuldan öğrencilerin katıldığı radyo programının bu haftaki konukları Beşçatak İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri oldu. Okul yönetiminin belirlediği 4 öğrenci 2 öğretmen kaymakamlık binasındaki radyoya geldi. Öğretmen ve öğrencileri karşılayan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, yayın öncesi sohbet etti. Program öncesi çocukların heyecanlarını atmalarına yardımcı olan Demirer, "Sizleri herkes dinleyecek. Muş, Malazgirt'tekiler tüm Türkiye hatta bütün dünya sizi dinleycek. Çünkü bilgisayarı açıp canlı yayınla dünyanın neresinde olursa olsun herkes sizi canlı dinleyebilecek" diye konuştu.

Çocuklara iyi yayınlar dileyen Kaymakam Demirer, hatıra fotoğrafı çekildikten sonra radyodan ayrıldı. Öğrenciler, daha sonra hem sunucusu hem de konuğu oldukları 'söz bende' programında hayallerini ve isteklerini dile getirdi. 8'inci sınıf öğrencisi Ali Korbo (13), 6'ncı sınıf öğrencisi Servet Kaya (12) ve 7'nci sınıf öğrencisi Dilara Bakırhan (13) canlı yayında milli okçu olmak istediklerini söyledi. 6'ncı sınıf öğrencisi Merve Bengisu Yıldız (12) ise özel harekat polisi olmak istediğini belirtti.

1071 Malazgirt FM Radyosu yayınıyla ilgili bilgilendirilen Okçular Vakfı sporcuları, öğrencilere görüntülü mesaj gönderdi. Sporcular, görüntü mesajlarında "Okçular Vakfı'ndan selamlar gönderiyoruz. Sporcularımızla birlikte sizi en yakın zamanda milli takımda görmek istiyoruz. Derslerinize iyi çalışın ve hayallerinizden vazgeçmeyin" ifadelerine yer verdi.

Okçular Vakfı sporcularının mesajına sevinen öğrenciler, hayallerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Ali Korbo, "Arkadaşlarım Servet, Dilara ile milli okçu olmak istiyorduk. 1071 Malazgirt FM Radyo'da çocuklara yönelik 'Söz Bende' programına katıldık. Programda hayallerimizi dile getirdik. Aslında hiç umudumuz yoktu. Yayından hemen sonra Okçular Vakfı'ndaki sporcularından bize görüntülü mesaj geldi. Beni ve arkadaşlarımı davet ettiler. Çok sevindik ve heyecanlandık. Çok mutluyuz. Hayallerimize bir adım daha yaklaştık. 1071 Malazgirt FM Radyo, Malazgirt Kaymakamlığı ve isteğimize cevap veren Okçular Vakfı'na çok teşekkür ederim" dedid

Bu arada Özel Harekat polisi olmak isteyen Merve Bengisu Yıldız'a ise Malazgirt Emniyet Müdürlüğü'nden cevap geldi. Emniyet Müdürlüğü'nden arayan görevliler kendisine gereken desteği vereceklerini belirtti.

OKÇU OLMAK İSTEYEN GENÇLERE DESTEK
OKÇU OLMAK İSTEYEN GENÇLERE DESTEK
OKÇU OLMAK İSTEYEN GENÇLERE DESTEK

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İmam Hatip, Malazgirt, Okçular, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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