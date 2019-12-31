Okçular 2020 Tokyo Olimpiyatları için hedefe odaklanacak

Türkiye Okçuluk Federasyonunun, 2020 yılı faaliyet programı açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk okçuluk organizasyonu 2020 Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Kupası ile 9-12 Ocak tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek. Sezon 18-20 Eylül'de Kayseri'de gerçekleştirilecek Türkiye Kupası Final Yarışmaları ile tamamlanacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları için milli takım sporcuları, 9 ayrı hazırlık kampında 103 gün çalışma yapacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçulukta yıl içinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını anlattı.

Topaloğlu, "20-26 Mayıs'ta 2020 Tokyo Olimpiyatları için önemli bir organizasyona, Avrupa kıtası olimpiyat elemelerine ev sahipliği yapacağız. Bireysel kadın ve erkeklerde ilk 4'e giren sporcuların olimpiyatlara katılım hakkı elde edecek. Bizim ev sahipliği yapmamız sporcularımız için bir avantaj. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na sporcularımızın Antalya'da kota alacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Okçulukta 2020 yılında öne çıkan faaliyetleri şöyle:

9-12 Ocak: Go¨ztepe Salon Okc¸uluk Tu¨rkiye Kupası/ I·zmir

18- 22 Mart: 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası/ Antalya

1-5 Nisan: 2020 Kahraman Bagatir İlk Bahar Okları/ Antalya

23-26 Nisan: 2020 Veronica's Cup Uluslararası Okçuluk Turnuvası/ Kamnik-Slovenya

20-26 Mayıs: 2020 Açık Hava Avrupa Şampiyonası/ Antalya

27-29 Mayıs: Fetih Kupası/ İstanbul

9-13 Haziran: 2020 Avrupa Grand Prix/ Porec-Hırvatistan

21-28 Haziran: 2020 Dünya Kupası 3. Ayak/ Berlin-Almanya

24 Temmuz-1 Ağustos: 2020 Tokyo Olimpiyatları/ Japonya

17-22 Ağustos: 2020 Gençler - Kadetler Avrupa Şampiyonası/ Lilleshall-İngiltere

10-13 Eylül: 2020 Açık Hava Türkiye Şampiyonası/ Antalya

18-20 Eylül: Türkiye Kupası Final Yarışmaları/ Kayseri