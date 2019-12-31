Okçular 2020 Tokyo Olimpiyatları için hedefe odaklanacak - Son Dakika
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Okçular 2020 Tokyo Olimpiyatları için hedefe odaklanacak

6 saat önce

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk okçuluk organizasyonu 2020 Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Kupası ile 9-12 Ocak tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

Okçular 2020 Tokyo Olimpiyatları için hedefe odaklanacak, System.String[]

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk okçuluk organizasyonu 2020 Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Kupası ile 9-12 Ocak tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek. Sezon 18-20 Eylül'de Kayseri'de gerçekleştirilecek Türkiye Kupası Final Yarışmaları ile tamamlanacak.


2020 Tokyo Olimpiyatları için milli takım sporcuları, 9 ayrı hazırlık kampında 103 gün çalışma yapacak.


Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçulukta yıl içinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını anlattı.


Topaloğlu, "20-26 Mayıs'ta 2020 Tokyo Olimpiyatları için önemli bir organizasyona, Avrupa kıtası olimpiyat elemelerine ev sahipliği yapacağız. Bireysel kadın ve erkeklerde ilk 4'e giren sporcuların olimpiyatlara katılım hakkı elde edecek. Bizim ev sahipliği yapmamız sporcularımız için bir avantaj. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na sporcularımızın Antalya'da kota alacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.


Okçulukta 2020 yılında öne çıkan faaliyetleri şöyle:


9-12 Ocak: Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Kupası/ İzmir


18- 22 Mart: 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası/ Antalya


1-5 Nisan: 2020 Kahraman Bagatir İlk Bahar Okları/ Antalya


23-26 Nisan: 2020 Veronica's Cup Uluslararası Okçuluk Turnuvası/ Kamnik-Slovenya


20-26 Mayıs: 2020 Açık Hava Avrupa Şampiyonası/ Antalya


27-29 Mayıs: Fetih Kupası/ İstanbul


9-13 Haziran: 2020 Avrupa Grand Prix/ Porec-Hırvatistan


21-28 Haziran: 2020 Dünya Kupası 3. Ayak/ Berlin-Almanya


24 Temmuz-1 Ağustos: 2020 Tokyo Olimpiyatları/ Japonya


17-22 Ağustos: 2020 Gençler - Kadetler Avrupa Şampiyonası/ Lilleshall-İngiltere


10-13 Eylül: 2020 Açık Hava Türkiye Şampiyonası/ Antalya


18-20 Eylül: Türkiye Kupası Final Yarışmaları/ Kayseri

Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:21 
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