Son Dakika Haberleri: Okçular Avrupa Grand Prix'de Mücadele Edecek

Okçular Avrupa Grand Prix'de Mücadele Edecek

1 saat önce

Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix ve Avrupa Oyunları kota yarışlarında ok atacak.

Okçular Avrupa Grand Prix'de Mücadele Edecek, System.String[]
Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix ve Avrupa Oyunları kota yarışlarında ok atacak.

Avrupa Grand Prix ve Avrupa Oyunları Kota yarışları, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 9-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Antrenörler Göktuğ Ergin ve Hasan Orbay idaresindeki klasik yay milli takımında Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Erdal Meriç Dal ve Samet Ak yer alıyor.

Yarın resmi antrenmanların yapılacağı organizasyona katılacak milli takım kafilesi, bu akşam Romanya'ya geçecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:59 Kaynak: AA

Avrupa Grand Prix, Avrupa, Spor
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