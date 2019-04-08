Okçular Avrupa Grand Prix'de Mücadele Edecek
1 saat önce
Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix ve Avrupa Oyunları kota yarışlarında ok atacak.
Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix
ve Avrupa Oyunları kota yarışlarında ok atacak.
Avrupa Grand Prix ve Avrupa Oyunları Kota yarışları, Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te 9-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Antrenörler Göktuğ Ergin ve Hasan Orbay
idaresindeki klasik yay milli takımında Mete Gazoz
, Fatih Bozlar
, Erdal Meriç
Dal ve Samet Ak yer alıyor.
Yarın resmi antrenmanların yapılacağı organizasyona katılacak milli takım kafilesi, bu akşam Romanya'ya geçecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:59 Kaynak: AA
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