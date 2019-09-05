Okçular Gelibolu'da kampa girdi

Antalya'da gerçekleştirilecek 2019 sezonunun son Açık Hava Türkiye Okçuluk şampiyonasının hazırlık kampı Gelibolu'da başladı.

Okçuluk branşında Samsun ve Antalya bölgesinden toplam 23 Sporcu ve 5 Antrenör, 1 Psikolog, 1 masör eşliğinde 9 gün sürecek olan kamp için Gelibolu'ya geldi.

2-11 Eylül tarihleri arasında Gelibolu Okçuluk Tesislerinde kamp için hazır bulunan ve birçoğu Milli Okçu sporcular, 2020 ve 2024 Olimpiyatları ile 12-15 Eylül tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan 2019 Sezonunun son Açık Hava Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını burada yapacak.