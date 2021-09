Kırşehir'de 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında okçuluk turnuvası başladı

Kırşehir'de, 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında "Ahilik ve Türk Okçuluğu" temalı okçuluk turnuvası başladı.

Ahi Evran Külliyesi'ndeki açılış programında konuşan Vali İbrahim Akın, 2021'in, Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı olması nedeniyle UNESCO tarafından ve Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan genelgeyle "Ahi Evran Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Ahi Evran-ı Veli'yi anmak, Ahilik geleneğini yaşamak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla 2021'de başta Kırşehir olmak üzere ülkede çeşitli etkinlikler düzenlendiğini anlatan Akın, "Bu kapsamda Kırşehir'de okçuluk turnuvası düzenleniyor. Ahilik değerlerinin yaşatılması, aşılanması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak bu turnuva hem de gençlerimiz arasında ata sporumuzun sevilmesine, canlanmasına fayda sağlayacaktır. İnanıyorum ki ilimizden okçuluk branşında başarılı sporcular çıkacak ve hem ilimizi hem ülkemizi önemli turnuvalarda temsil edeceklerdir." dedi.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ise Ahilik kültürü ile geleneksel Türk okçuluğunun çok fazla ortak yönü olduğunu söyledi.

Toksöz, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel ahlak, saygı, sevgi ve hoşgörü Ahilik kültürünün en önemli değerlerindendir. Bu değerlerin Türk okçuluk tarihinde de önemli yerleri olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, çırak kalfa usta ilişkileri ile ustaya saygı ve edep her iki kültürün de ortak noktaları arasındadır. Ahilik'teki fütüvvet ile karşılaştırdığımızda Türk okçuluğunda tekkeye giden bir kemankeşin abdestsiz yaya dokunmaması, kabzayı eline almaması, besmele ile ok atmaya başlaması ve şeyhi izin vermeden ok atmaya başlamaması gibi özellikler Ahilik'te de dükkan açan esnafın, bir Ahi'nin besmeleyle dükkanını açıp bu anlamda yetiştirdiği çıraklara da bu anlayışı aktarması güzel özellikler olarak tarihimizde yerini almaktadır."

Ney dinletisinin ardından, tarihçi Şükrü Seçkin Anık'ın "Ahilik ve Türk Okçuluğu" konulu semineriyle devam eden turnuvada, okçuluk atış duası yapıldı, protokol üyeleri ok attı.

Açılış programının ardından Ahi Stadyumu'nda 45 sporcunun katıldığı turnuvanın müsabakaları başladı.