Okçular Tekkesi'nin kurucu Şeyh Hamdullah vefatının 500. yılında anıldı - Son Dakika

Okçular Tekkesi'nin kurucu Şeyh Hamdullah vefatının 500. yılında anıldı

06.11.2020 14:58
Okçular Tekkesi'nin kurucu Şeyh Hamdullah vefatının 500. yılında anıldı, System.String[]

Okçular Tekkesi'nin kurucu Şeyhi Şeyh Hamdullah Efendi, vefatının 500. sene-i devriyesinde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Okçular Tekkesi'nin kurucu Şeyhi Şeyh Hamdullah Efendi, vefatının 500. sene-i devriyesinde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törenin ardından Okçular Vakfı'nda düzenlenen "Reisü'l-Hattatin ve Şeyhü'r-Ramiyan Şeyh Hamdullah Efebdi Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Okçular Tekkesi'nin kurucu Şeyhi Şeyh Hamdullah Efendi, vefatının 500. sene-i devriyesinde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen törene Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan ekinlik yapılan dua ile sona erdi. Heyet daha sonra Okçular Vakfı'nda düzenlenen "Reisü'l-Hattatin ve Şeyhü'r-Ramiyan Şeyh Hamdullah Efebdi Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi. Şeyhi Şeyh Hamdullah Efendi'nin eşsiz eserlerinden kesitlerin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.

"ŞEYH HAMDULLAH'IN MEDENİYETİMİZE KATTIĞI DEĞERLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız açılışta yaptığı konuşmasında, "Okçular Tekkesi'nin kurucu şeyhi Reis-ül Hattatin, Şeyh-ül Ramian Şeyh Hamdullah'ı vefatının 500. yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde yine Şeyh Hamdullah'ın yetiştiği Amasya'da yine bir sergi ve anma töreniyle ruhunu şad etmiştik. Rabbim ruhunu şad eylesin. Bizler Şeyh Hamdullah'ın medeniyetimize kattığı o değerlere sonuna kadar sahip çıkacağız. Şuanda hattatların reisi olarak kabul edilir ve Mushaf-ı Şerif'i Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Yazma eserler Müdürlüğü tarafından tıpkıbasım yapıldı ve bir nüshası Okçular Vakfımıza teslim edildi. Bugün de anma töreni ve sergimizle yine onu anmak istedik. Okçular tekkesinde yaptığı hizmetlerinden dolayı da Reis-ül Hattatini rahmetle anıyoruz" dedi.

"ŞEYH HAMDULLAH HER YÖNÜYLE ANMAMIZ GEREKEN ÖNEMLİ BİR İSİMDİR"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise, "Hamdullah bizim kültür tarihimizin kurucu isimlerindendir. Hem okçuluk tarihimizde hem yazı tarihimizde, özellikle hat tarihimizin öncü, kurucu, sitil ve tarz belirleyen isimlerindendir. Bu sene onun 500. Vefat yıldönümü. Ben Okçular Vakfı'nı göstermiş olduğu bu vefadan dolayı tebrik ediyorum. Hem okçuluk geleneğimizde açmış olduğu yeni atılımla Hamdullah'ın ruhunu şad ederken, bu sergi ve anma programıyla da Hamdullah efendinin 500. vefat yıldönümünde unutulmaması önemli ve örnek bir vefa örneğidir. Vefa gösteren vefa bulur. Şeyh Hamdullah her yönüyle anmamız gereken önemli bir isimdir" ifadelerini kullandı.


Okçular Tekkesi'nin kurucu Şeyh Hamdullah vefatının 500. yılında anıldı
Okçular Tekkesi'nin kurucu Şeyh Hamdullah vefatının 500. yılında anıldı
Okçular Tekkesi'nin kurucu Şeyh Hamdullah vefatının 500. yılında anıldı
Okçular Tekkesi'nin kurucu Şeyh Hamdullah vefatının 500. yılında anıldı
Okçular Tekkesi'nin kurucu Şeyh Hamdullah vefatının 500. yılında anıldı

Okçular Tekkesi, Şeyh Hamdullah, İstanbul, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okçular Tekkesi'nin kurucu Şeyh Hamdullah vefatının 500. yılında anıldı - Son Dakika


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