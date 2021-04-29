Okçular Vakfından Tokat'taki ortaokul öğrencilerine malzeme desteği - Son Dakika

Okçular Vakfınca, Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki ortaokul öğrencilerine okçuluk malzemeleri hediye edildi.

Reşadiye Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin ağaç dallarından yaptıkları okları mahalle arasında hedefe atma anları, okul öğretmeni tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öğrencilerin kendi yaptıkları yay ve oklarla çalışmasını gösteren görüntüler, Okçular Vakfına ulaştırıldı.

Bunun üzerine Okçular Vakfınca öğrencilere yay ve ok hediye edilmesi kararı alındı.

İlçeye gelen vakfın yönetim kurulu üyesi Muhammed Mustafa Bakırcı, malzemeleri okul bahçesinde öğrencilere teslim etti.

Bakırcı, burada öğrencilerle hedefe ok da attı.

Programa Reşadiye Kaymakamı Fidan Bozkır ve Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı.