Son Dakika Haberleri: Okçulardan anlamlı gösteri
Son Dakika Spor Okçulardan anlamlı gösteri

Okçulardan anlamlı gösteri

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Okçuluk İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta Amatör Spor Haftası programları kapsamında okçuluk gösterileri gerçekleştirildi.

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Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Okçuluk İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta Amatör Spor Haftası programları kapsamında okçuluk gösterileri gerçekleştirildi.


4 Eylül Spor Kompleksinde yapılan okçuluk gösterilerine yaklaşık 30 sporcu katılarak hünerlerini sergiledi.


Heyecan yarışmada sporcular anlamlı bir davranışa imza attı. Sporcular yaylarını Barış Pınarı Harekatı'nda ki Mehmetçik için gererek, oklarını fırlattı. Türk ordusunun her zaman yanlarında olduğunu söyleyen sporcular; "Kalbimiz, gönlümüz onlarla" dedi.


Okçuluk İl Temsilcisi Ufuk Demir ise, gösteriye katılan takımları tebrik etti. - SİVAS

Eylül, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
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