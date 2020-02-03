Okçulardan tam isabet - Son Dakika
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Okçulardan tam isabet

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü okçuluk sporcuları, Bursa Salon Şampiyonası'nda 14 madalyanın sahibi oldu.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü okçuluk sporcuları, Bursa Salon Şampiyonası'nda 14 madalyanın sahibi oldu.


Okçuluk Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minikler, Küçükler ve Yıldızlar Okçuluk Salon Şampiyonası Osmangazi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı. 52 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda Büyükşehirli sporcular 3 birincilik, 6 ikincilik ve 5 üçüncülük madalyasının sahibi oldu.


Toplam 14 madalya ile 2020 yılının ilk madalyalarını kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları takım halinde turnuvanın en iyisi oldu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:56 Kaynak: İHA
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