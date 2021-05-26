Şampiyon okçu Emircan Haney'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'e ziyaret

Slovenya'da düzenlenen Avrupa Gençlik Kupası 1. ayak müsabakalarında altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan milli okçu Emircan Haney, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.

Antrenörü Ejder Sözen ile ziyareti gerçekleştiren Haney, burada yaptığı konuşmada, kendilerine verdiği destekler için belediye başkanına teşekkür etti.

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Haney, "17-22 Mayıs'ta düzenlenen yarışmaya, 18 ülkeden 220 sporcu katıldı. Yaklaşık iki haftalık yarışma süreci oldu. Bunun ilk haftasında milli takımla yoğun bir kamp sürecinin ardından Slovenya'ya yola çıktık. Slovenya'da bir hafta süren şampiyonaya katıldık. Sıralama atışlarını üçüncü sırada tamamladım, elemeler sonucunda finale kadar yükselerek altın madalya kazanıp Avrupa Şampiyonu oldum." diye konuştu.

Antrenör Sözen de Slovenya'da iyi bir sonuç çıkarttıkları için mutlu olduklarını, bunun kendileri için bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Başkan Gürün ise sporun her branşında başarılı gençler yetişmek için çalıştıklarını, sporcularla gurur duyduklarını dile getirdi.