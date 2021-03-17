Son dakika! Okçuluk: 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası mücadeleleri başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştiriliyor.

178 kulüpten 822 sporcunun mücadele ettiği turnuva 21 Mart Pazar günü sona erecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz, yaptığı açıklamada, turnuvanın 2021 yılının ilk açık hava organizasyonu olması ve Türkiye sıralamasına puan vermesi dolayısıyla önemli olduğunu kaydetti.

Bu yıl hem Avrupa'da hem Avustralya'da dünya ve Avrupa kupaları olacağını hatırlatan Gazoz, bu turnuvalara katılacak sporcuların seçimi için de turnuvanın önem taşıdığını vurguladı.

Yaş grubu olarak 2024 Paris Olimpiyatları'nın alt kadrosunu oluşturmaları dolayısıyla kadetlere (15-17 yaş grubu) önem verdiklerini vurgulayan Gazoz, bu nedenle turnuvada ayrı bir yarışma organizasyonu yaptıklarını belirtti.

Kovid-19 tedbirlerine dikkat ettiklerini anlatan Gazoz, "178 kulüp, 48 bölgeden toplamda TSP ve kadetlerden 822 sporcumuz var. Bir haftalık ve her güne bölünmüş bir yarışma programı." ifadelerini kullandı.