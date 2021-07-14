Okçuluk: 2021 Gençlik Kupası TSP 3 yarışması, Samsun'da başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan 2021 Gençlik Okçuluk Kupası TSP 3 yarışması, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen yarışmada klasik yay erkeklerde 105, klasik yay bayanlarda 74, makaralı yay bayanlarda 45, makaralı yay erkeklerde de 80 olmak üzere 304 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Yarışmanın ilk günündeki sıralama atışlarında klasik yaylarda 720 round 70 metre, makaralı yaylarda 720 round 50 metre atışları yapıldı.

Samsun'da 18 Temmuz'a kadar devam edecek yarışmada sıralama atışlarının ardından her kategoride bireysel eleme ve final atışları yapılacak.

Bireysel eleme ve final atışlarında klasik yaylarda set, makaralı yaylarda ise toplam puan sistemi uygulanacağı belirtildi.