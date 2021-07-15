Okçuluk: 2021 Gençlik Kupası TSP 3 yarışması, Samsun'da devam ediyor

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan 2021 Gençlik Kupası TSP 3 yarışması, Samsun'da devam ediyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen yarışmada klasik yay erkeklerde 105, klasik yay kadınlarda 74, makaralı yay kadınlarda 45, makaralı yay erkeklerde de 80 olmak üzere 304 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Yarışmanın ikinci gününde sporcular eleme atışları gerçekleştirdi.

Yarışmayı takip eden Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine, Samsun'da bu yılki ilk açık hava yarışmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Topaloğlu, 304 sporcunun yarıştığını anlatarak,"Sporcularımız genç milli takıma seçilmek için mücadele ediyorlar. Bu mücadelenin sonunda milli takıma seçilen sporcularımız sonbaharda yapılacak gençler dünya şampiyonasına katılacaklar. Seçilen takımızı buradan doğrudan milli takım kampına alacağız. Şampiyonaya kadar kampta kalacak ve ülkemizi temsil edecekler." dedi.

Samsun'daki tesiste okçuluk için her şeyin mevcut olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Bu tesisi okçuluk yapmak isteyen gençlerimiz kullansın ve burada spora başlasınlar. Antalya'daki tesisimiz dünyada okçuluğa ait ilk tesislerdendir. Samsun'daki tesisinde böyle olacağını görüyoruz. Samsun'da bulunan kapalı okçuluk salonumuz bu görevi görüyordu sadece okçuluğa mahsus bir tesistir. En önemli özelliği ise olimpik mesafe olan 70 metrenin, kışın da sporcular tarafından çalışılıyor olabilmesidir. İçinde bulunduğumuz açık hava tesisinde de çok önemli sporcular yetişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise, Samsun'da ilk kez açık hava gençler şampiyonasının yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Samsun'da bu organizasyonların yapılması bizi ciddi anlamda onurlandırıyor. Çünkü Samsun, spor kenti bir şehirdir. Ciddi anlamda Samsun'da tesisler mevcuttur. Samsun'un spor turizminden de yararlanmasını arzuluyoruz. Tüm sporcularımıza Samsun'da misafirperverliğimizi göstererek uğurlamak istiyoruz. Çünkü Samsun'da tesisimiz çok bu tesislerin hakkını vermek istiyoruz. Bu tesisler dünya ve Avrupa şampiyonluklarına ev sahipliğine yapabilecek potansiyele sahiptir." diye konuştu.

Samsun'da 18 Temmuz'a kadar devam edecek yarışmada her kategoride bireysel elemenin ardından yarın final atışları yapılacak.