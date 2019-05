Okçuluk: 7. Uluslararası Fetih Kupası

7. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, İstanbul'da başladı.

7. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, İstanbul'da başladı.

Organizasyonun tanıtım toplantısı Rumeli Hisarı'nda yapıldı. Toplantıya Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri Bilal Erdoğan, Halis Dalkılıç, Taha Ayhan ve İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Dünyada bir fetih şuurunun tesis edilmesi için Okçular Vakfı olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Fatih Sultan Mehmet'in vizyonuna, ufkuna uygun bir şekilde uluslararası bir organizasyonla fetih kutlamalarını gerçekleştiriyoruz. Amerika'dan Malezya'ya 52 ülkeden 526 sporcunun katılımıyla bir kupa düzenliyoruz. Dünyanın en büyük sivil okçuluk müsabakalarını yapıyoruz. Çünkü Fatih'in vizyonu bunu gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Olimpik ve geleneksel okçuluk yarışlarının eş zamanlı olarak yapılacağını belirten Yıldız, bir Türk kültürü olan okçuluğun yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Geçen yıl Semerkant'ta öncesinde de Saraybosna'da yarışlarımızı gerçekleştirdik. Rumeli Hisarı, fethin gerçekleşmesi için atılan adımlardan ilki. Okçular Vakfı, Türk okçuluğunu geliştirmek, yaygınlaştırmak için kurulmuş, dünyanın en iyi okçularını yetiştirmeyi amaç edinmiş bir vakıf. Milli takıma yetiştirdiği onlarca sporcusuyla Okçular Vakfı dünyada adını duyurmayı başarmış bir kuruluş. Farklı illerde belediyelerle yaptığımız iş birlikleriyle okçuluğun Anadolu'da yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz. Dünyada Türk okçuluğunun geliştirilmesi için Yunus Emre Enstitüleri ile iş birliği yaparak farklı ülkelerdeki gençlerin Türk yayıyla tanışması için gayret ediyoruz. Bu projeyi 60 ülkede gerçekleştirmek istiyoruz. Amacımız kendi medeniyetimizi, kültürümüzü gelecek nesillere aktarma gayretidir. Bize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

"Zulüm 1453'te başladı, diyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz"

Haydar Ali Yıldız, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Okçular Vakfı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesinden para aktarıldığı yönündeki iddiasına cevap verdi.

Yıldız, Akşener'i iddiasını ispatlamaya davet ederek şunları kaydetti:

"İYİ Parti Genel Başkanı'nın açıklamasını dinledik. Edalı bir dille 'Okçular Vakfı kimin biliyorsunuz.' dedi. Okçular Vakfı, Fatih Sultan Mehmet'in vakfıdır. Onun torunlarının, milletin vakfıdır. Kim 'Fatih Sultan Mehmet'in torunuyum' diyorsa vakıf onundur. Bu emanet bizim için ulvi bir emanettir. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Belediyeden vakfa aktarılan bir para mevzubahis değildir. Kendisini ispata etmeye davet ediyorum. Bu iddianın mesnetsiz, hukuksuz, gerçeğe aykırı beyan olduğunu ifade etmek istiyorum. Önce elinde delininin olması gerekirken edalı bir dille vakfımıza dil uzatmasını kınıyoruz. Yaptıklarımızla kendimizi anlatmaya devam edeceğiz. Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yapmasından mı rahatsız oldunuz? Osmanlı-Türk yayını imal etmesinden mi rahatsız oldunuz? İlk kez bir okçuluk laboratuvarı kurulması belli ki sizi rahatsız etmiş. Okçuluk araştırmaları enstitüsü belli ki sizi rahatsız etmiş. Binlerce gencimizin okçulukla tanışmasına vesile olmamız sizi rahatsız etmiş. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenler yaptıklarımızdan rahatsızdı. Belli ki aynı cenahta bulunuyorlar. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz."

Erdoğan: "Türk okçuluğunun dünyada daha iyi tanınmasına emek verdik"

Okçular Vakfı'nın her geçen gün büyüdüğünü belirten Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "İlk Fetih Kupası'ndan bu yana her anlamda, faal sporcu ve uluslararası madalyalar itibarıyla büyüdüğümüzü görüyoruz. Kulüp sayısı itibarıyla da çok ciddi artışlar oldu. Belediyelerin spor kulüplerinde okçuluğa yer vermesi, vakfımızın ilgili kurumlarla yaptığı verimli iş birlikleri, bu işin hak ettiği ilgiyi görmesinin merkezindeki antrenör yetiştirmesi bunda en önemli etkendi. Anadolu'nun her bir köşesine okçuluğu götürmeye gayret gösterdik. Türk okçuluğunun dünyada daha iyi tanınmasına emek verdik. Bu ülkelerle kültürel diplomasi adımları atmaya çalıştık. Geleneksel okçuluğumuzu destekleyişimizle çok güçlü bir geleceğe nasıl yürürüzün hesabını gerçekleştirmiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

"Ecdadımıza layık olmak istiyorsak, geçmişten ilham alacaksak zamanın en iyisi olmalıyız." diyen Erdoğan, "Hangi alanda olursa olun dünyaya parmak ısırtacak işleri yapmalıyız. Bu bizim kendi sporumuz, kendi kültürümüz, buradan alacağımız çok dersler var. Olimpiyatlarda okçulukta altın hedefliyoruz. Türklerin kendi sporuna sahip çıktığını göstermek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, Meral Akşenir'in açıklamalarıyla ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla konuşmak kirli siyasettir, siyasetsizliktir. Bir şey üretmedikleri için insanları kirleterek oylara talip oluyorlar. Bu, şerefli yaratılmış insanoğluna yakışan bir tavır değildir. Fatih, İstanbul'u fethetmeye çalışırken bunun yapılmayacağını savunanlar vardı. Fatih bir yandan düşmanla bir yandan hainlerle mücadele etmiştir. 'İngiliz, Amerikan mandasına girelim' diyenler olmuştur, o kahramanlar hem düşmanlarla hem içerideki hainlerle mücadele etmişlerdir. Mücadeleyse biz bu mücadeleye varız. Fatih'in torunu olarak bayrağı daha ileri taşımaya çalışacağız."

Basın toplantısının ardından Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Bilal Erdoğan beraberindekilerle ok atışı yaptı.

Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nda finaller 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eşref Kolçak'ın Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi

Avrupa Parlamentosu'nda Milletvekili Seçilen 3 Türk Siyasetçi Kimdir?

Mikrofonu Açık Kalan Oğuz Haksever, Erdoğan'ın Sözlerini Eleştirdi