Okçuluk: Açık Hava Türkiye Şampiyonası

Okçulukta Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Okçulukta Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı. 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ulusal açık hava organizasyonlarının sonuncusu olan şampiyonaya, 31 il ve 81 kulüpten 290 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde klasik yay erkekler kategorisinde sporcular atış yaptı. Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, şampiyonayla ortaya çıkacak Türkiye sıralamasına göre gelecek yılın milli takım aday sporcularının belirleneceğini belirtti. Ergin, bu sporcuların belirlenmesinin ardından çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

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