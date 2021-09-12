Okçuluk: Açık Hava Türkiye Şampiyonası

Antalya'da düzenlenen Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen ve 8 Eylül'de başlayan organizasyon, final atışlarıyla tamamlandı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ve takımlar şöyle:

Klasik Yay

Erkekler

1- Harun Kırmızıtaş (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Efe Gürkan Maraş (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)

3- Ulaş Berkim Tümer (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü)

Kadınlar

1- Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

2- Defne Derebaşı (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

3- Fatma Buket Aycan (Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü)

Erkekler Takım

1- Berkay Akkoyun-Ali Aydın-Baran Yağız Erdoğan (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

2- Fırat Kır-Harun Kırmızıtaş-Muhamed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

3- Bilal Bahadır Hacıeyupoğlu- Yunus Emre İspır-Orkun Ege Tokuşoğlu (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

Kadınlar Takım

1- Eslem Nisa Demez-Gizem Özkan-Şevval Yakupoğlu (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Melisa Gazoz-Simay Korkmaz-Elifsu Özdemir (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

3- Özge Çıtak-Aslı Er-İlayda Reyyan Paşa (Vedat Erbay Spor Akademisi)

Karışık Takım

1- Gizem Özkan-Harun Kırmızıtaş (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Melisa Gazoz-Berkay Akkoyun (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

3- Fatma Maraşlı-Kamil Türkmen (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

Makaralı Yay

Erkekler

1- Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Demir Elmaağaçlı (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

3- Şahin Su (Demka Okçuluk)

Kadınlar

1- İpek Tomruk (Vedat Erbay Spor Akademisi)

2- Emine Rabia Oğuz (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

3- Irmak Yüksel (Antalya Elite Spor Kulübü)

Erkekler Takım

1- Abdullah Aslım-Emirhan Kısa-Kubilay Özdemir (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

2- Halit Ömer Dağ-Demir Elmaağaçlı- Kemal Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

3- Yunus Emre Arslan-Şükrü Mustafa Sönmez-Egemen Uslu (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

Kadınlar Takım

1- Efdal Hatice Köse-Emine Rabia Oğuz- Elif Eylül Tarakçı (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Dilara Abbasoğlu-Nehir Sarıhan-İpek Tomruk (Vedat Erbay Spor Akademisi)

3- Derya İpek Okyar-İnci Saracık-Yasemin Begüm Topkarcı (Kaya Okçuluk Spor Kulübü)

Karışık Takım

1- Hazal Burun-Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Emine Rabia Oğuz-Demir Elmaağaçlı (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

3- İpek Tomruk-Eyvaz Çalışkan (Vedat Erbay Spor Akademisi)