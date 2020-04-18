Okçuluk antrenörü, sporcularını video konferans yöntemiyle çalıştırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okçuluk antrenörü, sporcularını video konferans yöntemiyle çalıştırıyor - Son Dakika

Okçuluk antrenörü, sporcularını video konferans yöntemiyle çalıştırıyor

11 dakika önce

SİVAS'ta okçuluk antrenörü Pınar Demir (40), koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan öğrencilerine video konferans yöntemi ile online olarak antrenman yaptırıyor.

Okçuluk antrenörü, sporcularını video konferans yöntemiyle çalıştırıyor, System.String[]

SİVAS'ta okçuluk antrenörü Pınar Demir (40), koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan öğrencilerine video konferans yöntemi ile online olarak antrenman yaptırıyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenörlük yapan ve Sivas Okçuluk Kulübü Başkanı olan evli 2 çocuk annesi Pınar Demir, yaklaşık 10 yıldır okçuluk sporu ile ilgileniyor. Yaklaşık 30 öğrenciye modern okçuluk eğitimi veren Demir, 13 Mart itibariyle koronavirüs nedeniyle eğitimler sona erince başka çözüm geliştirdi. Okçuluk eğitimlerini mesaj yoluyla planlı bir şekilde yapmaya çalışan Demir, daha sonra sürecin uzayacağını fark edince online sisteme geçme kararı aldı. Öğrencilerle video konferans yöntemi ile sohbet eden Demir, antrenmanları da bu şekilde yapmaya başladı. Haftanın her günü yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda öğrenciler evlerinde modern okçuluğu öğreniyor. Antrenman saati geldiğinde tek tek video konferansa bağlanan öğrenciler, Pınar Demir'in talimatları doğrultusunda antrenmanlarını sürdürüyor.

'ONLINE OLARAK ANTRENMAN YAPIYORUZ'

Koronavirüs nedeniyle öğrencilerinin evde sıkılmaması ve kondisyonlarının düşmemesi için böyle bir yola başvurduklarını söyleyen Okçuluk Antrenörü Pınar Demir, "Koronavirüs nedeniyle antrenmanlarımıza ara vermek zorunda kaldık. Bu dönemde yapmam gereken sadece mesaj yöntemi ile antrenmanları çocuklara iletmekti. Yaklaşık 3 hafta bu şekilde devam ettik. Daha sonra süreç uzayacağı için online yapmaya karar verdik. Bunun dışında biz zaten online olarak sohbette ediyorduk öğrencilerle. Ama son 2 haftadır ise yaylarını teslim ettik. Ama sadece yaylarını kurabilen çocuklara verdik. Yaş grubu büyük olanlara verdim. Gözetimim altında olmaları için online bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Şu an büyükler olarak 9 kişi ile çalışıyoruz. Eğitimlerde sporcularımıza çekme, ağırlık, uygulamalar ve psikolojik konularında online bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

'HİÇ YAPMAMAKTAN ÇOK DAHA İYİ'

Okçuluğun tehlikeli bir spor olduğunu ve devamlı takip edilmesi gerektiğini belirten Demir, "Okçulukta öncelik yakın temasla antrenman yapmaktır. Tehlikeli bir spor olduğu için takip edilmesi gerekiyor. Fiziksel olarak yakın yaptığımız antrenmanlara göre tabi ki bu yetersiz kalıyor. Ama bu şekilde yapmak hiç yapmamaktan çok daha iyidir. Antrenmanlarımız her hafta değişiyor. Ama haftada bir kez online takiplerini yapıyorum. Haftanın her günü çalışıyoruz. Sadece pazar günü dinlenmeleri var. Evde kalmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu süreçte de benim çocukları asla yalnız bırakmamam gerekiyordu. Performans ve psikolojik anlamda hep birlikte koyduğumuz hedefler var. Bunları da bu süreçte kaybetmek istemiyordum. Evde kaldığımız süre boyunca hem sporumuzu yapıyoruz hem de onlar derslerine çalışıyorlar. Bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar 14 yaş grubu olduğu için sokağa çıkma yasakları da var. Her şey normale döndüğünde, yasaklar bittiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.

Demir, her zaman sporcuların yanlarında olduklarını belirterek, "Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımıza bu dönemde ne gibi destek gerekiyorsa sağlamayı da hedefliyoruz. Gerek beslenme gerek fiziksel ve eğitsel aktiviteler, gerekse de psikolojik destek anlamında hem velilerimize hem de sporcularımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu da süreç bitene kadar devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMALARIMIZ GAYET İYİ GİDİYOR'

Online Okçuluk eğitimi alan öğrencilerden Asuman Fatma Kaçar (15), "3 yıldır okçuluk yapıyorum. Okçuluktan çok memnunum. Şu an virüs nedeniyle evde devam ediyoruz. Online kursumuz gayet iyi gidiyor. Sıkılıyorduk, şimdi evde güzel bir aktivite oluyor. Güçten de düşmemiş oluyoruz" dedi.

'EVDEKİ ÇALIŞMALARA DA ÖNEM VERİYORUZ'

6 yıldır okçulukla uğraşan Buse Ataş (15) ise "Aslında her sporcu gibi biz de bir süre boyunca evde çalışmak durumundayız. Çalışmalarımızı belirli planlar çerçevesinde yapıyoruz. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Birebir yapılan antrenmanlar kadar olmuyor ama güçten düşmemek için bize iyi geliyor. Evdeki çalışmalara da önem veri6yoruz" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:03 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışarı çıkmaları yasak olan 6 çocuk, inşaat alanında tuvalet kabinlerini parçaladı
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor "Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti
Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz         
09:04
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi         
09:01
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor         
08:54
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi         
08:03
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı         
06:21
Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket         
04:12
ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi         
02:24
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi         
01:26
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu         
00:32
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu         
00:29
Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum         
00:00
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı         
00:00
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı         
23:34
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti         
23:25
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz         
23:24
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!         
23:13
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı         
22:43
Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü         
22:38
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü         
22:26
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı         
22:24
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti         
22:03
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı         
21:38
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı         
21:31
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek         
21:15
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor         
21:15
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü         
21:13
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı         
20:56
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:53
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu         
20:33
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı         
20:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 09:15:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okçuluk antrenörü, sporcularını video konferans yöntemiyle çalıştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]