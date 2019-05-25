Okçuluk: Dünya Kupası
3 saat önce
Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak final müsabakasında Danimarkalı rakibine mağlup olan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:31 Kaynak: AA
Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak final müsabakasında Danimarkalı rakibine mağlup olan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye
Okçuluk Federasyonu tarafından Konyaaltı
Beach'te gerçekleştirilen finalde Türkiye'yi temsil eden Evren
Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim'den oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı Danimarka ile karşılaştı.
Altın madalya için mücadele eden Makaralı Yay Erkek Takımı rakiplerine 232-230 mağlup olarak gümüş madalya aldı.
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