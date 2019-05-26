Son Dakika Haberleri: Okçuluk: Dünya Kupası

Okçuluk: Dünya Kupası

9 saat önce

Antalya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak müsabakaları sona erdi.

Antalya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak müsabakaları sona erdi.
Türkiye Okçuluk Federasyonu 100. Yıl Tesisleri'nde 54 ülkeden 390 sporcunun katılımıyla başlayan ve 6 gün süren organizasyonun son gününde, Konyaaltı Plajı'nda oluşturulan alanda klasik yay kategorisinde final atışları yapıldı.
Klasik yay karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yasemin Ecem Anagöz- Mete Gazoz ikilisi, bronz madalya finalinde Çin takımını 6-0'la geçerken, klasik yay erkeklerde ise Mete Gazoz yine bronz madalya finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 7-3'lük skorla mağlup etmeyi başardı.
Organizasyon, final atışlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
Türkiye, dün makaralı yay erkek takım kategorisinde ikinci, makaralı yay karışık takım kategorisinde ise üçüncü olmayı başarmıştı.
Kupada dereceye giren sporcu ve takımlar şöyle:
Makaralı yay erkekler:
1- James Lutz (ABD)
2- Kris Schaff (ABD)
3- Mike Schloesser (Hollanda)
Makaralı yay kadınlar:
1- Danelle Wentzel (Güney Afrika)
2- Alexis Ruiz (ABD)
3- Huang I-Jou (Tayvan)
Makaralı yay erkek takım:
1- Danimarka
2- Türkiye
3- Hindistan
Makaralı yay kadın takım:
1- ABD
2- Rusya
3- İngiltere
Makaralı yay karışık takım:
1- Güney Afrika
2- Danimarka
3- Türkiye
Klasik yay erkekler:
1- Brady Ellison (ABD)
2- Steve Wijler (Hollanda)
3- Mete Gazoz (Türkiye)
Klasik yay kadınlar:
1- Zheng Yichai (Çin)
2- Sayana Tsyrempilova (Rusya)
3- Tan Ya-Ting (Tayvan)
Klasik yay erkek takım:
1- Çin
2- İtalya
3- ABD
Klasik yay kadın takım:
1- Tayvan
2- Meksika
3- Russia
Klasik yay karışık takım:
1- İspanya
2- Rusya
3- Türkiye
Okçuluk: Dünya Kupası
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:04 Kaynak: AA
Türkiye, Spor
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