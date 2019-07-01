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Okçuluk: Dünya Kupası

1 saat önce

Okçulukta Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları başladı.

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Okçulukta Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları başladı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Berlin'de gerçekleştirilen organizasyona 14 milli sporcu katılıyor.
Resmi antrenman atışlarıyla başlayan organizasyon, 7 Temmuz'da sona erecek.
Dünya Kupası'nın 4. ayağında Türkiye'yi temsil eden milli okçular şunlar:
Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Erdal Meriç Dal, Ali Aydın
Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Çoşkun, Sevcan Derin, Ezgi Başaran
Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Muhammed Yetim, Süleyman Araz
Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, İpek Tomruk
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:11 Kaynak: AA
Almanya, Spor
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