Son Dakika Haberleri: Okçuluk: Dünya Kupası
Son Dakika Spor Haber

Okçuluk: Dünya Kupası

43 dakika önce

Okçulukta Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finale yükseldi.

Okçuluk: Dünya Kupası, System.String[]
Okçulukta Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finale yükseldi.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonda, Mete Gazoz, Samet Ak ve Ali Aydın'dan oluşan milli takım, çeyrek finalde Güney Kore'yi, yarı finalde de ABD'yi eleyerek adını finale yazdırdı.
Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'tan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ise çeyrek finalde Hindistan'ı, yarı finalde de ABD'yi yenerek final biletini aldı.
Finalde Klasik Yay Erkek Milli Takımı Ukrayna, Makaralı Yay Kadın Milli Takımı da İngiltere ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:59 Kaynak: AA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güney Kıbrıs'ta kadın cinayetlerine 'kırmızı ayakkabılı' protesto Amsterdam'ın ünlü sokağında genelevlerin kapatılması gündemde! Metrobüste kadına şiddet kamerada Adliyeden kaçan kadın hükümlü, otogarda yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 22:42:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okçuluk: Dünya Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]