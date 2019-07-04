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Okçuluk: Dünya Kupası

1 saat önce

Okçulukta Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında Mete Gazoz ve Evren Çağıran, finale çıktı.

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Okçulukta Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında Mete Gazoz ve Evren Çağıran, finale çıktı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonda, klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek finale yükseldi.
Mete Gazoz'un rakibi Güney Kore'den Jaehyeon Bae oldu.
Erkekler makaralı yay kategorisinde yarışan Evren Çağıran, ABD'li Kris Schaff'ı 144-141 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Evren Çağıran, finalde Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaşacak.
Kadınlar makaralı yayda mücadele eden Yeşim Bostan ise Fransız Sophie Dodemont'u 142-141 yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Milli sporcu, Kolombiyalı Sara Lopez ile karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:52 Kaynak: AA
Mete Gazoz, Evren, Spor
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