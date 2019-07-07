Okçuluk: Dünya Kupası
24 dakika önce
Almanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya elde etti.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:49 Kaynak: AA
'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya elde etti. Berlin
'de gerçekleştirilen organizasyonda Mete Gazoz
, Samet Ak ve Ali Aydın
'dan oluşan milli takım, finalde Ukrayna
ile karşılaştı.
4-4 biten karşılaşmanın galibini belirlemek için beraberlik atışları gerçekleştirildi. Ekstra atışlarda rakibine 27-26 üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, 5-4'lük skorla altın madalyanın sahibi oldu.
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