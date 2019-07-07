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Okçuluk: Dünya Kupası

24 dakika önce

Almanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya elde etti.

Okçuluk: Dünya Kupası, System.String[]
Almanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya elde etti.
Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonda Mete Gazoz, Samet Ak ve Ali Aydın'dan oluşan milli takım, finalde Ukrayna ile karşılaştı.
4-4 biten karşılaşmanın galibini belirlemek için beraberlik atışları gerçekleştirildi. Ekstra atışlarda rakibine 27-26 üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, 5-4'lük skorla altın madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:49 Kaynak: AA
Almanya, Spor
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