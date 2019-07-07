Son Dakika Haberleri: Okçuluk: Dünya Kupası
Son Dakika Spor Haber

Okçuluk: Dünya Kupası

1 saat önce

Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarını 4 altın madalyayla tamamladı.

Okçuluk: Dünya Kupası, System.String[]
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarını 4 altın madalyayla tamamladı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyon sona erdi.
Mete Gazoz, Samet Ak ve Ali Aydın'dan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'un yer aldığı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya elde etti.
Türkiye, ferdi müsabakalarda da 2 altın madalya kazandı. Erkeklerde klasik yayda Mete Gazoz, makaralı yayda ise Evren Çağıran altın madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar makaralı yayda mücadele eden Yeşim Bostan, bronz madalya müsabakasında Kolombiyalı Sara Lopez'e yenildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:17 Kaynak: AA
Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


SETA'nın medya raporuna tepki yağdı: Gazetecileri fişlemekten vazgeçin Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalışma SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 17:59:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okçuluk: Dünya Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]