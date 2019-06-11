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Okçuluk: Dünya Şampiyonası

2 saat önce

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın ikinci gününde 3 milli sporcu üst tura yükseldi.

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Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın ikinci gününde 3 milli sporcu üst tura yükseldi.
Hollanda'nın Hertogenbosch şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, klasik yay bireysel eleme atışlarında 3 milli sporcu yoluna devam etti.
Erkeklerde Samet Ak, ilk turda Brezilyalı rakibi Bernardo Oliveira'yı 6-4, ikinci turda ise Japonyalı rakibi Hiroki Muto'yu 6-5 mağlup etti.
Kadınlarda Gülnaz Coşkun, birinci turda Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden Elena Mousikou'yu 6-4, ikinci turda ise Estonyalı rakibi Reena Parnat'ı 6-0 yenerken, Yasemin Ecem Anagöz ise ilk turda Estonyalı Laura Nurmsalu'yu 7-1, ikinci turda ise Kazakistanlı rakibi Alina İlyassova'yı 6-2 mağlup ederek üst tura kaldı.
Milli sporcu Mete Gazoz ise ilk turda Portekizli rakibi Tiago Matos'u 6-0 yenmesine rağmen ikinci turda ABD'li rakibi Jack Williams'a 7-1 kaybetti.
Makaralı yay sıralama atışlarında ise Türkiye'yi erkeklerde temsil eden Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim 2109 puanla 3'üncülük elde etti. Kadınlarda mücadele eden Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk ise 2082 puanla 4'üncü sırada yer aldı.
Dünya genelinde 610 sporcunun katıldığı 16 Haziran'a kadar devam edecek organizasyonda milli sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesi veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:02 Kaynak: AA
Hollanda, Spor
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