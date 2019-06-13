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Okçuluk Dünya Şampiyonası

4 saat önce

's- Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda takımlar makaralı yay kategorisinde Türkiye, erkeklerde altın madalya mücadelesi verecek.

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's- Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda takımlar makaralı yay kategorisinde Türkiye, erkeklerde altın madalya mücadelesi verecek.
Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde, erkekler makaralı yay takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim, çeyrek finalde Danimarka ekibi ile karşı karşıya geldi. Milliler, 233-233 berabere biten karşılaşmada, rakibine tek ok atışlarında üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Milli takım, yarı finalde ise Hollanda'yı 237-229 yenerek finale adını yazdırdı.
Kadınlar makaralı yay takım kategorisinde mücadele eden Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk, çeyrek finalde Estonya'yı eledi. Yarı final mücadelesinde ise Tayvan'a 225-222 yenilen milliler, cumartesi günü bronz madalya maçına çıkacak.
Kadınlar makaralı yay bireysel eleme atışlarında ise yarı finalde Rus Natalia Avdeeva'ya 149-145 yenilen Yeşim Bostan, yine cumartesi günü bronz madalya için mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:36 Kaynak: AA
Türkiye, Spor
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